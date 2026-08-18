순자산 1조7000억원 호날두, 결혼식 하루 전 ‘혼전계약서’ 작성…이혼해도 ‘재산분할’ 없어

축구 스타 크리스티아누 호날두(41)와 조지나 로드리게스(32)가 결혼식 하루 전 혼전계약을 맺고 재산분리를 하기로 한 사실이 알려졌다. 두 사람은 10년간의 열애 끝에 결혼했다.
최근 포르투갈 일간지 ‘조르날 드 노티시아스(JN)’와 스페인 ‘엘 파이스’ 등에 따르면 호날두와 조지나는 지난 11일 포르투갈 카스카이스에서 비공개 민사 결혼식을 진행했다. 두 사람은 사회관계망서비스(SNS)에 직접 게시물을 올려 결혼 소식을 알렸다.
결혼식에는 다섯 자녀와 증인 4명이 참석한 것으로 알려졌다. 호날두 어머니와 형제자매는 참석하지 않은 것으로 전해졌다.
JN 보도에 따르면 두 사람은 결혼 하루 전인 10일 리스본의 한 공증사무소에서 재산분리를 선택한다는 내용의 혼전계약서를 작성했다.
포르투갈 민법상 재산분리제를 선택하면 부부가 함께 구입하거나 공동 소유하기로 한 재산을 제외하고, 혼인 전 보유 중이던 재산이나 결혼 후 각자가 취득한 재산은 각자의 소유가 된다.
계약 내용에 따라 호날두와 조지나는 결혼 후에도 각자의 재산을 독립적으로 관리하게 된다.
두 사람의 혼인등록기록에는 결혼 후 각자가 기존 성을 그대로 사용하고, 현재 거주지인 사우디아라비아 리야드를 계속 거주지로 유지한다는 내용이 포함됐다.
두 사람의 결별에 대비한 별도의 재산 문제 관련 합의가 있었다는 과거 보도도 재조명됐다.
영국 매체 ‘더선’은 포르투갈과 스페인 매체의 기존 보도를 인용하면서 두 사람이 결별할 경우 조지나에게 매달 약 10만유로(약 1억6000만원)를 지급하고, 스페인 마드리드의 라 핀카에 있는 가족 저택을 조지나에게 넘기는 내용의 합의가 있었다고 전했다.
이 내용은 포르투갈 연예매체 ‘TV Guia’가 2023년 처음 보도한 것으로 알려졌는데, 당시 매체는 두 사람이 결별에 대비한 별도의 합의를 맺었다고 보도했다. 보도 내용에 따르면 조지나에게 매달 약 10만유로를 평생 지급하고 가족 저택을 넘기는 조건이 포함됐다.
하지만 월 10만유로 지급과 라 핀카 저택에 관한 내용은 이번에 공개된 혼인등록기록에서는 확인되지 않았다.
두 사람의 인연은 2016년으로 거슬러 올라간다. 호날두는 스페인 마드리드의 명품 브랜드 매장에서 판매원으로 일하던 로드리게스를 처음 만났다. 이듬해인 2017년 열애 사실을 공개했던 바 있다.
두 사람은 쌍둥이 에바 마리아와 마테오(9), 딸 알라나(8), 딸 벨라(4), 호날두가 이전 관계에서 낳은 장남 호날두 주니어(16)까지 다섯 자녀를 함께 키우고 있다.
한편 미국 경제전문지 포브스는 지난 6월 호날두의 순자산을 약 12억달러(1조7000억원)으로 추산했다. 최근 12개월 간 벌어들인 수입은 약 3억달러(약 4255억원)로 집계돼 세계에서 가장 많은 돈을 번 운동선수로 기록됐다.
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