카카오, ‘AI 루키 캠프’ 2기 성료…실전 프로젝트 중심 교육 강화

비수도권 청소년의 인공지능(AI) 교육 기회 확대 등을 위한 ‘카카오 AI 루키 캠프’ 2기 과정이 성료했다.

비수도권 청소년의 인공지능(AI) 교육 기회 확대 등을 위한 ‘카카오 AI 루키 캠프’ 2기 과정이 성료했다. 카카오 제공

경기 용인시 카카오 AI 캠퍼스에서 열린 캠프는 강원·경상·전라·제주·충청 등 비수도권 지역 중학교 2학년부터 고등학교 1학년 학생 총 100명이 참여, 지난 4~14일 총 2회에 걸쳐 각각 3박4일 동안 진행됐다.

카카오는 다양한 실습 장비 확충으로 학생들이 문제 발견과 정의에서 나아가 결과물 완성과 발표까지 AI 서비스 개발의 전 과정을 경험할 수 있도록 했다.

대상은 AI 활용으로 교통 약자 좌석을 효율적으로 관리하는 시스템을 개발한 ‘위시트(WE : SEAT)’에게 돌아갔다.

정신아 카카오 대표는 “청소년은 미래를 준비하는 인재를 넘어 현재의 변화를 만들어가는 문제 해결자가 될 수 있음을 확인했다”고 말했다.

이어 “이번 경험이 기술을 잘 사용하는 데서 나아가 자신이 중요하게 생각하는 문제의 해법을 만들어가는 출발점이 되길 바란다”고 강조했다.

카카오 관계자는 “지역 청소년의 AI 역량 강화를 위한 지원을 확대하겠다”고 밝혔다.

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