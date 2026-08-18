임영웅, 9월 8일 스페셜 앨범 ‘IM HERO 10’ 발매…한국적 색채 입는다

임영웅이 데뷔 10주년 기념 스페셜 앨범을 9월 8일 선보인다. 임영웅 유튜브 캡처

가수 임영웅이 데뷔 10주년을 맞아 스페셜 디지털 앨범을 선보인다.

18일 임영웅 소속사는 공식 유튜브와 사회관계망서비스(SNS)에 새 앨범 ‘IM HERO 10’의 티저 영상을 공개하고 오는 9월8일 오후 6시 음원 발매 소식을 알렸다.

공개된 영상에는 “전설에 따르면 수백 년 전 세상을 하나로 만든 축제가 있었으니 훗날 사람들은 그것을 ‘대한의 잔치’라 불렀다”는 내레이션과 함께 전통복을 입고 각시탈을 쓰거나, 장구를 멘 인물들이 나오는 장면이 담겼다. 국악 장단을 기반으로 경쾌함과 웅장함을 살린 배경음악이 어우러지며 한국적 색채를 살린 콘셉트를 짐작하게 했다.

국악 장단·전통의상·각시탈 등의 한국적 콘셉트가 엿보이는 ‘IM HERO 10’ 티저 영상. 임영웅 유튜브 캡처

팬들은 “스페셜 앨범 ‘대한의 잔치’ 스케일부터 다르다”, “드디어 10주년 앨범이 나오네 너무 궁금하다” 등 반응을 쏟아내고 있다. 발매를 나흘 앞둔 9월 4~6일에는 고양종합운동장에서 ‘IM HERO - THE STADIUM 2’ 콘서트가 열릴 예정이어서 팬들의 기대가 더해진다.

지난 2월 부산에서 열린 임영웅 전국투어 콘서트 장면. 임영웅 인스타그램 캡처

지난 8일 데뷔 10주년을 맞은 임영웅은 2016년 싱글 ‘미워요’로 데뷔해 KBS ‘아침마당’을 거쳐 2020년 TV조선 ‘미스터트롯’ 초대 진(眞)에 오르며 큰 사랑을 받았다.

2022년 정규 1집 ‘IM HERO’를 발매하고, 2025년 정규 2집 ‘IM HERO 2’에서 다채로운 장르를 선보이며 음악적 스펙트럼을 넓혀왔다. 특히 그가 직접 작사한 2집의 ‘ULSSIGU’(얼씨구)는 팝 사운드에 한국적인 흥을 녹여낸 곡으로, 트로트에 국한되지 않는 폭넓은 소화력을 증명했다.

흥행 기록도 이어지고 있다. 지난 7월 멜론 누적 스트리밍 142억회를 돌파하며 음원 파워를 입증한 데 이어, 오는 9월 콘서트를 통해 단독 공연 누적 관객 100만명 달성을 눈앞에 두고 있다.

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