日 개그맨 “총리 야스쿠니 공식 참배해야”…서경덕 “공개 사과하라”

일본의 유명 개그맨이 야스쿠니 신사 참배를 옹호하는 취지의 발언을 해 논란이 일고 있다. 서경덕 성신여대 교수는 오타의 발언이 일본의 전쟁 책임을 흐릴 수 있다며 공개 사과를 촉구했다.

지난 16일 일본의 개그만 오타 히카리는 TBS 시사 프로그램 ‘선데이 재팬’에 출연, 일본 총리의 야스쿠니 신사 참배와 관련한 자신의 견해를 밝혔다. 그는 “개인적으로 총리가 야스쿠니 신사를 공식적으로 참배할 수 있는 것이 이상적이라고 생각한다”고 주장했다.

이어 야스쿠니 신사에 합사된 태평양전쟁 A급 전범에 대해서도 “A급 전범이라고 해서 그 사람들이 일본에서 말하는 ‘전범’ 위치에 있던 것은 아니다”라고 말했다. 또한 극동국제군사재판(도쿄재판)을 두고 “승자의 재판이기에 전승국과 패전국을 불균형하게 취급하는 면이 있다”고 주장했다.

오타 히카리. 서경덕 성신여대 교수 사회관계망서비스(SNS) 캡처

그러면서 “A급 전범으로 지목된 사람들만이 전쟁의 가해자인가”라고 반문하고 “원자폭탄을 떨어뜨린 것도 전쟁범죄라고 생각한다”고 말했다.

이에 서 교수는 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 오타의 발언을 비판했다. 서 교수는 “일본에 거주하는 누리꾼의 제보로 알게 됐다”며 “확인 결과 현지 매체에서도 크게 다뤄지며 논란이 일고 있다”고 밝혔다.

서 교수는 오타의 발언을 두고 “전승국의 책임을 강조하는 방식으로 일본의 전쟁 침략과 식민 지배 책임을 회피하려는 전형적인 꼼수”이라고 지적했다.

이어 “모든 일본인의 의견은 아니겠지만, 영향력이 큰 인기 TV 프로그램에서 유명 연예인의 발언은 여론을 크게 호도할 수 있다”며 오타에게 공개 사과를 요구했다.

야스쿠니 신사는 일본의 근대 전쟁에서 숨진 군인 등을 합사한 시설로, 태평양전쟁을 일으킨 책임자로 분류된 A급 전범 14명도 합사돼 있다. 이 때문에 일본 정치인의 참배는 한국과 중국 등 주변국에서 일본의 과거사 인식 및 전쟁 책임 문제와 관련해 지속적으로 비판받아왔다.

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