박수홍·김다예 집에 나타난 ‘수상한 육아도우미’… “저 회사는 망하겠다”

박수홍·김다예 부부가 21개월 된 딸 재이를 맡길 육아도우미를 구했다가 예상하지 못한 인물들의 등장에 당황했다.

박수홍·김다예 부부가 21개월 된 딸 재이를 맡길 육아도우미를 구했다가 예상하지 못한 인물들의 등장에 당황했다. 박수홍 행복해다홍

17일 유튜브 채널 ‘박수홍 행복해다홍’에는 ‘재이 시터를 고용했는데 제비 두 마리가 왔습니다. 21개월 재이의 고단한 하루’라는 제목으로 재이의 하루를 담은 영상이 공개됐다.

영상에는 육아를 도와줄 사람을 기다리던 박수홍과 김다예 앞에 개그맨 김인석과 윤성호가 등장하는 모습이 담겼다.

김다예는 앞서 이용했던 육아도우미가 기대에 미치지 못해 육아도우미를 새로 알아봤다고 설명했다.

그러나 일반적인 육아도우미를 예상했던 부부의 기대와 달리 문을 열고 들어온 사람은 김인석과 윤성호였다. 두 사람은 노래와 춤을 선보이며 등장했고, 이를 본 박수홍은 당황한 표정으로 상황을 지켜봤다. 그는 “엄청 잘 웃는 아이인데”라며 딸 재이의 반응을 살피기도 했다.

김다예는 곧바로 두 사람에게 해야 할 일을 전달했다. 무더운 날씨에도 재이와 산책을 해야 한다고 전하자, 박수홍도 “일단 재이가 조금 지루해졌다”고 덧붙였다.

이어 김다예는 아이가 먹을 유아식도 준비해야 한다고 전했다. 여기에 필요한 물품을 마련하기 위해 장을 보는 일까지 해야 한다고 설명했다.

또 김다예는 어린아이가 생활하는 집에 들어오면서 손을 씻지 않은 점을 지적하기도 했다. 이에 박수홍은 상황을 지켜보며 육아도우미 업체를 두고 “저 회사는 망하겠다”고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

특히 박수홍은 여자아이를 돌볼 사람으로 노련한 육아 전문가를 기대했는데, 실제로는 ‘제비’ 같은 두 남성이 찾아왔다며 난감해했다.

처음의 우려와 달리 김인석과 윤성호는 재이와 자연스럽게 어울리기 시작했다. 그들은 “삼촌이 주는 거 먹어볼까”라며 아이에게 다가가려 노력했고, 낯선 두 사람을 경계하던 재이도 시간이 지나면서 조금씩 마음을 열었다고.

처음에는 낯선 손님을 경계하던 재이는 점차 두 사람과 가까워지며 함께 즐거운 시간을 보냈다.

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