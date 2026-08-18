[내일날씨] 경남권 또 비 소식…전국 곳곳 최대 60㎜ 소나기

수요일인 19일은 남부지방에 또다시 비가 내릴 것으로 예상된다.



이날 새벽부터 아침 사이 충청권 남부와 전라권, 경북 서부에 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.



예상 강수량은 충청권(대전·충남 남부, 충북 남부)·전라권(전북, 광주·전남)·경북 서부 모두 5∼30㎜다.



오후부터 저녁 사이에는 경기 남부와 강원 남부 내륙·산지, 충청권, 남부지방에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.



소나기는 돌풍과 천둥·번개를 동반할 수 있어 안전사고에 유의해야 한다.



특히 매우 많은 비로 지반이 약해진 경남권도 소나기가 내릴 것으로 예상돼 주의해야 한다.



소나기에 의한 예상 강수량은 경기 남부·강원 남부 내륙·산지 5∼40㎜, 대전·세종·충남·충북 5∼50㎜, 광주·전남·전북·부산·울산·경남·대구·경북 5∼60㎜다.



무더위도 다시 기승을 부리겠다.



전라 서해안 일부에 폭염특보가 발효된 가운데 당분간 수도권과 충청권, 남부지방을 중심으로 최고 체감온도가 33도 안팎으로 올라 무덥겠으니 온열질환 예방에 힘써야 한다.



비나 소나기가 내리는 지역에서는 일시적으로 기온이 내려가지만, 그친 뒤에는 습도가 높은 상태에서 다시 기온이 올라 폭염특보가 확대될 가능성이 있다.



일부 도심과 해안 지역을 중심으로는 밤에도 온도가 25도 아래로 떨어지지 않는 열대야도 계속되겠다.



아침 최저기온은 20∼25도, 낮 최고기온은 29∼33도로 예보됐다.



바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼0.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해·남해 0.5∼1.5m로 예상된다.





다음은 19일 지역별 날씨 전망.



[오전, 오후](최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>



▲ 서울 : [흐림, 구름많음] (24∼32) <30, 20>



▲ 인천 : [흐림, 구름많음] (24∼31) <30, 20>



▲ 수원 : [흐림, 구름많고 한때 소나기] (23∼32) <30, 60>



▲ 춘천 : [구름많음, 구름많음] (22∼30) <20, 20>



▲ 강릉 : [구름많음, 구름많음] (24∼32) <20, 20>



▲ 청주 : [구름많음, 구름많고 한때 소나기] (23∼31) <20, 60>



▲ 대전 : [흐리고 가끔 비, 구름많고 한때 소나기] (23∼31) <60, 60>



▲ 세종 : [흐림, 구름많고 한때 소나기] (23∼31) <30, 60>



▲ 전주 : [흐리고 비, 구름많고 가끔 소나기] (24∼31) <60, 60>



▲ 광주 : [흐리고 가끔 비, 구름많고 한때 소나기] (24∼31) <60, 60>



▲ 대구 : [흐림, 구름많고 한때 소나기] (24∼32) <30, 60>



▲ 부산 : [맑음, 구름많고 한때 소나기] (25∼31) <10, 60>



▲ 울산 : [구름많음, 구름많고 한때 소나기] (24∼32) <20, 60>



▲ 창원 : [구름많음, 구름많고 한때 소나기] (25∼32) <20, 60>



▲ 제주 : [맑음, 구름많음] (25∼32) <10, 20>

<연합>

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