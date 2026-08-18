김민석, 강훈식 비서실장 접견…"벽 없는 원팀 완성·소통"

김민석 더불어민주당 신임 대표가 18일 강훈식 대통령 비서실장과 홍익표 청와대 정무수석을 만나 '벽 없는 당청 소통'을 강조했다.

김 대표는 이날 오전 국회에서 강 실장, 홍 수석을 접견, "벽이 없는 원팀으로서의 완성과 소통이 이뤄지겠다는 느낌과 기대와 책임감을 갖게 됐다"고 말했다.

통상 당 대표직에 취임하면 국립현충원 참배로 공식 일정을 시작한다. 김 대표는 그러나 현충원 참배 전 강 실장과 홍 수석을 먼저 만났다.

김 대표는 이와 관련해 "통상적이지는 않지만 현충원부터 시작해서 오늘내일 계속해서 전직 대통령 방문 또는 묘역 참배가 있다"며 "이틀을 넘기면 너무 늦을 것 같아 일찍 오시는 것으로 조정했다"고 했다.

그는 "당에 돌아오면서 집에 돌아온 것 같은 느낌을 갖는다"며 "한편으로는 강 실장과 홍 수석을 보며 또 집에 온 것 같은 느낌을 갖게 된다"고 했다.

전날 당선 직후 경남 거제 수해 현장을 방문한 김 대표는 "깜짝 놀랄 정도로 상상을 못 한 전경이 거제 아파트 수몰 현장에 펼쳐져 있었다"고 했다.

이어 "어떻게 국민 피해, 주민 피해를 빨리 보상하고 정신적 트라우마 같은 것이 없도록 섬세하게 도와드릴 것인가에 대해 정부도 최선을 다해 달라"며 "당도 최선을 다하겠다"고 했다.

강 실장은 "원래 당대표가 당선되면 정무수석이 와서 난을 주는 게 관례인데 전임 당대표 때도 그렇고 신임 당대표 때도 그렇고 비서실장이 축하난을 드리고 있다"며 "그만큼 당청이, 당과 정부가 원팀으로 뛰는 역할이 매우 중요하다고 인식한다"고 했다.

이어 "김 대표의 당선을 진심으로 축하드리고, 함께 당선되신 최민희, 박선원, 이성윤, 서미화, 한민수 최고위원도 축하드린다"고 했다. 아울러 "정청래, 송영길, 김용 후보에게도 위로의 말씀을 전한다"고 했다.

강 실장은 "모두가 하나되어 민주당을 잘 이끌어주실 것으로 기대한다"며 "전당대회의 뜨거웠던 경쟁과 에너지를 바탕으로, 김 대표를 중심으로 민주당은 더욱더 단단한 하나가 될 것"이라고 했다.

그는 "새로운 지도부의 출범이 당에는 새로운 활력이, 국민께는 더 큰 나은 삶에 대한 기대가 되기를 바란다"고 했다.

아울러 "국민께서 집권여당과 정부에 바라는 것이 하나 있다면 그것은 결국 내 삶이 어떻게 달라졌는가 체감할 수 있는 변화와 성과"라며 "더 건강하고 긴밀한 당청 관계가 만들어지기를 기대한다"고 했다.

김 대표는 이날 강 실장과 홍 수석 접견을 마친 뒤에는 국립현충원을 찾아 현충탑과 김대중 전 대통령 묘역을 참배한다. 이후 김 전 대통령 서거 17주기 추모식 및 효창공원 임정묘역 참배를 거쳐 호남으로 이동, 5·18 민주묘지를 찾는다.

<뉴시스>

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