[속보] 美국방부, ‘한미훈련 축소’ 지시에 “적극 이행 노력”…트럼프 “김정은, 북미대화 요청에 응답”

미국 국방부는 17일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령의 한미연합훈련 축소 지시와 관련해 “군통수권자의 지시 이행에 적극 노력하고 있다”는 입장을 내놨다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 백악관에서 진행한 기자들과의 문답에서 한국 정부가 이란전쟁에 대한 지원 요청을 거부한 점을 언급하고 있다. AP=연합뉴스

미 국방부 당국자는 연합뉴스의 질의에 ‘을지 자유의 방패와 한미훈련에 대한 수정된 입장’을 제목으로 이같이 답변했다.

트럼프 대통령이 전날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 한미연합훈련 대폭 축소를 지시했다고 밝힌 데 이어 국방부가 이행작업에 착수했다는 의미로 보인다. 다만 이 당국자는 군통수권자 지시 이행 작업과 관련해 구체적인 설명을 내놓지는 않았다. 그러나 한미훈련 축소 지시 이행 작업의 착수를 밝힌 만큼 전날부터 시작된 한미연합훈련 ‘을지 자유의 방패’와 관련한 조정 논의를 한국 군당국과 시작했을 가능성이 있다. 미 국방부는 몇시간 전에는 “발표할 변경 사항이 없다”면서 백악관에 문의해 달라는 입장을 냈었다.

트럼프 대통령이 직접 발표한 한미훈련 축소 지시와 관련해 국방부 차원에서는 언급을 삼가려는 차원으로 읽혔는데 몇 시간 만에 변경된 입장을 내놓은 것이다.

미 정부부처가 특정 사안에 공식 입장을 내놨다가 금세 변경하는 것은 이례적이다. 백악관에 문의하라는 국방부의 입장이 사전 논의가 충분치 않았던 것 아니냐는 의혹을 증폭시키고 행정부 내부의 엇박자를 시사할 수 있다는 우려가 내부에서 제기됐을 가능성이 있다. 대폭 축소 지시는 미 국방부와 사전 논의가 거의 없던 상태에서 이뤄졌을 가능성이 있다. 미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 미군 고위 당국자를 인용해 "트럼프의 갑작스러운 발표로 국방부가 당황해했다"고 전했다.

한미연합훈련 대폭 축소가 부처 간 협의를 거쳐 수립된 대북정책의 일환으로 제시됐다기보다 트럼프 대통령의 일방적인 판단에 따라 즉흥적으로 결정됐을 가능성을 짐작하게 하는 대목이다.

트럼프 대통령은 전날 소셜미디어 트루스소셜에 한미연합훈련 대폭 축소를 국방장관에 지시했다고 밝히면서 한국이 이란전쟁에 협조해주지 않았다는 식의 불만을 함께 내비쳤다.

한미 연합 ‘을지 자유의 방패’(UFS) 연습 첫날인 17일 경기 평택 주한미군기지 캠프 험프리스에서 주한미군 장병들이 군용 차량 앞에서 분주하게 움직이고 있다. 연합뉴스

한편 트럼프 대통령은 자신의 북미 대화 요청에 대해 북한 김정은 국무위원장의 응답이 있었다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 ‘대화하자는 제안에 대해 그동안 김 위원장의 반응이 왜 없었느냐’는 취재진의 질문에 “그가 응답하지 않았다는 것을 어떻게 아느냐”고 반문했다. 이어 ‘그럼 김 위원장이 응답했냐’고 취재진이 묻자, 트럼프 대통령은 “그렇다. 그가 응답했다(Yeah, he has)”라고 답했다.

트럼프 대통령은 ‘대화가 어느 단계에 있느냐’는 질문에 “매우 긍정적(very positive)”이라고 답했다. 트럼프 대통령은 전날 한미 연합 군사훈련 규모를 대폭 축소할 것을 피트 헤그세스 국방장관에게 지시했다고 소셜미디어 트루스소셜을 통해 밝혔다.

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