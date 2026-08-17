국힘 “이재명 사법리스크 방패막이 전락 안 돼” [민주당 새 대표 김민석]

국민의힘은 김민석 대표를 비롯한 더불어민주당 새 지도부 출범을 축하하면서도 “이재명 대통령의 사법 리스크를 방어하는 ‘방패막이’로 전락해서는 안 된다”고 날을 세웠다.

국민의힘 박성훈 수석대변인. 뉴스1

박성훈 수석대변인은 17일 민주당 전당대회 결과 발표 직후 배포한 논평에서 “민주당 신임 당대표로 김민석 전 국무총리가 선출된 것을 진심으로 축하드린다”며 “이제 ‘강한 여당’이 아니라 ‘책임 있는 여당’의 모습을 보여달라”고 주문했다.



박 수석대변인은 “이번 전당대회를 통해 이 대통령과 집권여당이 사실상 한몸처럼 움직이는 ‘일극 체제’가 더욱 공고해졌다”고 평가했다. 그는 “이 대통령은 국가 백년대계인 반도체 산업마저 김 대표의 당선을 위한 ‘정치적 전리품’으로 활용하며 민주당 전당대회에 노골적으로 개입했다는 비판을 자초했다”며 “국가 전략산업과 대한민국의 미래까지 당권을 위한 정치적 거래의 수단으로 전락시킨 것”이라고 비판했다.



박 수석대변인은 김 대표가 검찰 보완수사권 완전 폐지를 주장한 것을 언급하며 “대통령의 사법 리스크를 지키는 ‘이재명 아바타’를 자처한 것과 다름없다는 점에서 향후 민주당이 과연 국민을 위한 집권여당이 될 수 있을지 심히 우려스럽다”고 주장했다.



민주당의 새 지도부 출범에 맞춰 국민의힘의 대여 전략에도 변화가 불가피할 전망이다. 국민의힘은 개헌과 부동산 이슈, 형사사법체계 개편 등 여당의 입법 드라이브에 맞서 계파 갈등 봉합과 정당 개혁 등 내부 수습에도 신경을 써야 할 처지다. 전당대회 국면에서 빚어진 ‘명청대전’ 양상이 최근 이 대통령의 지지율 하락에 일조했다는 분석이 나오는 만큼 당청 균열과 계파 갈등을 적극 부각하는 동시에 부동산 세제 개편과 검찰 보완수사권 폐지 등에 전선을 집중할 계획이다.

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