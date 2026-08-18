200만명 찾은 자라섬, 지역 대표 명소 자리매김

경기 가평군 자라섬이 연간 200만명이 찾는 대표 관광지로 성장하며 지역 관광산업의 중심축으로 자리 잡고 있다.



17일 가평군에 따르면 2025년 지역 내 주요 관광지 이용객은 모두 369만6559명으로 집계됐다. 이 가운데 무료 입장객을 포함한 자라섬 정원 이용객은 201만1698명으로 전체의 54.4%를 차지했다. 가평 주요 관광지 이용객 두 명 가운데 한 명 이상이 자라섬을 찾은 셈이다.



유료 입장객 기준으로는 아침고요수목원이 53만4969명으로 가장 많았다. 이어 베고니아새정원 25만2530명, 쁘띠프랑스 23만8457명, 아침고요가족동물원 11만1500명 순이었다.



올 하반기에도 자라섬을 무대로 한 행사가 잇따라 열린다. 가을 꽃페스타는 다음달 12일부터 10월5일까지 자라섬 일원에서 열려 계절별 꽃과 수변 경관을 활용한 정원을 선보인다.



꽃페스타 기간인 다음달 20일에는 제19회 가평자라섬 전국마라톤대회도 개최된다. 하프코스와 10㎞·5㎞를 비롯해 커플런과 패밀리런 등이 마련돼 전국의 달리기 동호인과 가족 단위 관광객이 가평을 찾을 전망이다.



가평군은 자라섬을 축제 중심의 관광지에서 사계절 머물 수 있는 정원 관광지로 확대한다는 계획이다. 이를 위해 자라섬 전체를 하나의 정원으로 조성하는 ‘자라섬 정원 마스터플랜 수립 용역’을 추진하고 있다.

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