포항시, ‘약속을 정책으로’ 민선9기 시장직 인수위원회 백서 공개

경북 포항시는 민선9기 박용선 포항시장의 시정 출범의 초석을 마련했던 포항시장직 인수위원회의 31일간 활동 과정과 결과를 담은 ‘민선9기 포항시장직 인수위원회 백서’를 발간했다고 17일 밝혔다.

이 백서는 포항시 홈페이지를 통해 지난 7일부터 공개하고 있다.

‘민선9기 포항시장직 인수위원회 백서’ 첫 페이지 이미지. 포항시 제공

이번 백서는 민선9기 포항시정의 출범 준비 과정을 체계적으로 기록하고, 인수위원회 활동 과정에서 검토한 정책과제와 시민 제안, 주요 현안에 대한 제언을 향후 시정 운영의 기초자료로 활용하기 위해 마련됐다.

백서는 ‘현장중심·소통중심·화합중심’을 기본 방향으로 시민의 뜻을 정책과 실행과제로 구체화해 온 인수위원회의 활동을 담았다. 전체 구성은 권두화보와 발간사를 시작으로 총 4부와 부록으로 구성됐다.

제1부에는 민선9기 시정철학과 운영 방향을 담았다. 시정 비전인 ‘ALL GOOD(올 굿) 포항’과 슬로건 ‘위대한 포항, 더 나은 내일’을 비롯 시민의 삶과 지역경제, 도시의 미래를 아우르는 민선9기 시정의 지향점을 제시하고, 이를 바탕으로 마련한 5대 시정목표와 20대 과제를 수록했다.

제2부에는 포항시 4대 정상화 선언과 주요 현안 및 쟁점 사항에 대한 인수위원회의 제언을 담았다. 특히 포항시 재정 정상화, 철강산업 재도약, 복지정책 혁신, 도시계획 재설계와 영일만대교 조속 추진 등 시민 생활과 지역의 미래 성장에 직결되는 주요 현안을 중점적으로 다뤘다.

제3부에는 인수위원회 구성과 주요 활동을 비롯 시정혁신 TF 및 분과위원회별 공약 검토 의견, 대시민 정책 제안 검토 결과 등을 상세히 수록했다.

제4부에는 민선9기 포항시장 취임 과정과 함께 인수위원회 활동 관련 언론보도, 주요 활동 일정, 인수위원회 조례 등을 부록으로 담아 인수위원회 활동 전반을 한눈에 확인할 수 있도록 했다.

포항시는 백서에 담긴 인수위원회의 정책 검토 결과와 제언을 부서별 업무계획과 주요 현안 추진 과정에 적극 활용하고, 시민이 체감할 수 있는 민선9기 시정 성과로 이어지도록 할 계획이다.

공원식 인수위원장은 “이번 백서는 민선9기 인수위원회가 현장중심·소통중심·화합중심의 원칙 아래 시민의 뜻과 시정 현안을 살피고, 공약을 실행 가능한 정책과제로 다듬어 온 과정을 기록한 보고서”라며 “백서가 민선9기 포항시정의 첫걸음을 돕는 실무자료가 되고, 시민과의 약속을 책임 있게 실천해 나가는 데 작은 디딤돌이 되기를 바란다”고 말했다.

박용선 시장은 “인수위 백서는 민선9기 포항시정이 시민의 뜻을 어떻게 받아들이고 어떤 방향으로 출발했는지를 보여주는 첫 기록”이라며 “백서에 담긴 시민의 목소리와 인수위원회의 정책 제언을 바탕으로 민생 회복과 지역 균형, 미래 성장의 성과를 시민들이 체감할 수 있도록 시정을 책임 있게 추진해 나가겠다”고 말했다.

한편 ‘민선9기 포항시장직 인수위원회 백서’는 포항시 홈페이지 ‘포항소개-포항안내-백서’에서 열람할 수 있다.

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