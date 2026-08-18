“‘심부전 반려동물’ 물 많이 먹여야 할까?”…무조건 많이 주면 안 돼

심부전이나 신장질환을 함께 앓는 반려동물의 수분 섭취는 단순히 물을 많이 먹이는 것보다 탈수와 울혈 사이에서 적정량을 유지하는 것이 중요하다는 수의사의 조언이 나왔다.

심부전이나 신장질환을 함께 앓는 반려동물은 단순히 물을 많이 먹인다고 좋은 것이 아니다. 게티이미지뱅크

특히 심부전 치료를 위해 이뇨제를 복용하거나 폐부종이 발생한 경우에는 지나치게 많은 물을 섭취하면 울혈이 악화될 수 있는 만큼 반려동물의 상태에 따라 음수량을 조절해야 한다는 설명이다.

17일 더케어동물의료센터에 따르면 반려동물이 생명을 유지하는 데 필요한 하루 수분량은 일반적으로 체중 1㎏당 약 40~60㎖ 수준이다. 체중 5㎏인 반려견이라면 하루 약 200~300㎖가 기준이 될 수 있다.

다만 심신부전 환자는 일반적인 수분 필요량만으로 음수량을 결정하기 어렵다. 마신 물은 소화 과정에서 일부 손실되고 대변과 타액, 호흡 등을 통해서도 수분이 빠져나간다. 심부전 치료를 위해 이뇨제를 복용하면 소변으로 배출되는 수분도 증가한다.

이뇨제는 심부전으로 몸에 쌓인 과도한 수분을 배출해 울혈을 줄이는 데 사용되지만, 환자의 상태나 약물 용량에 따라 탈수나 신장으로 가는 혈류 감소를 유발할 수도 있다. 따라서 이뇨제를 복용하는 반려동물은 약물 사용량과 치료 반응, 심장과 신장 상태 등을 함께 고려해 수분 섭취량을 조절해야 한다.

김예원 더케어동물의료센터 원장은 “음수량은 고정된 수치가 아니다”며 “같은 질병을 앓고 있더라도 약물에 대한 반응이 다를 수 있기 때문에 환자의 상태와 검사 결과를 종합적으로 살펴야 한다”고 말했다.

특히 폐부종이 발생한 경우에는 물을 무조건 많이 먹이는 것도 주의해야 한다. 심부전이 악화하면 심장과 폐혈관의 압력이 높아지면서 폐 조직과 폐포에 수분이 차는데, 이때 과도한 수분 섭취가 울혈을 악화시킬 수 있기 때문이다.

반대로 물을 지나치게 제한하는 것도 위험하다. 체내 수분이 부족해지면 신장으로 가는 혈류가 감소해 신장 기능이 악화될 수 있어서다.

김 원장은 “폐부종이 있다고 해서 완전히 물을 끊는 것은 아니다”며 “체액이 지나치게 줄면 신장으로 가는 혈류가 떨어질 수 있어 어느 정도 수분은 공급해야 한다”고 설명했다.

이어 “폐부종 환자는 처음에는 음수량을 제한하더라도 체중과 호흡수, 폐초음파 등의 변화를 살피면서 상태가 호전되면 점진적으로 물의 양을 늘린다”고 덧붙였다.

보호자가 집에서 확인할 수 있는 지표를 기록하는 것도 도움이 된다. 체중과 호흡수, 하루 음수량 등을 꾸준히 기록하면 상태 변화를 파악하고 병원에서 약물이나 수분 섭취량을 조절하는 데 참고할 수 있다.

갑작스러운 체중 변화도 주의해야 한다. 하루 사이 체중이 2% 이상 증가했다면 체액이 쌓이는 울혈 가능성을 살펴볼 필요가 있고, 반대로 체중이 빠르게 감소한다면 탈수 여부를 확인해야 한다.

다만 보호자가 기록한 수치만으로 물이나 이뇨제의 양을 임의로 조절해서는 안 된다. 갑자기 물을 지나치게 많이 또는 적게 마시거나 체중과 호흡 상태에 변화가 나타난다면 담당 수의사에게 알리고 심장과 신장 상태를 확인하는 것이 좋다.

김 원장은 “심부전이 심해질수록 이뇨제 사용량이 늘고 신부전과 같은 합병증도 문제가 될 수 있다”며 “심장과 신장의 균형을 잘 유지하는 것이 장기 관리의 핵심”이라고 강조했다.

이어 “심신부전 환자에서 수분 조절은 약물 못지않게 중요하다”며 “정해진 하나의 음수량을 적용하기보다 환자의 상태에 따라 심혈관계와 신장 기능의 균형을 유지할 수 있는 적정량을 찾는 것이 중요하다”고 말했다.

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