“한·미 훈련 축소하라”… 트럼프, 또 北에 손짓

도널드 트럼프 미국 대통령이 한·미 연합훈련 당일 연합훈련의 규모를 대폭 축소하라고 지시했다고 사회관계망서비스(SNS)를 통해 밝혔다. 한·미 군 당국은 예정대로 정례적 연합훈련인 을지 자유의 방패(UFS) 연습을 시작했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령은 16일(현지시간) 자신의 SNS 트루스소셜을 통해 “북한의 김정은과 내가 매우 좋은 관계를 맺고 있는 점을 고려할 때, 오래전부터 미국이 한국과의 연합군사훈련에 참여하기로 동의해 온 사실이 마음에 들지 않는다”고 말했다. 그러면서 “이러한 훈련은 비용이 많이 들 뿐 아니라, 비용의 상당 부분을 (늘 그렇듯!) 미국이 부담하고 있다”고 지적했다. 트럼프 대통령은 또 연합훈련이 “도널드 트럼프가 대통령으로 있는 동안 위협적이지 않고 존중하는 태도를 보여온 국가에 대한 부적절하고 적대적인 신호”라고 주장했다.

UFS 훈련은 한국시간으로 17일 시작돼 27일까지 진행된다. 그는 이날이 UFS 시작일임을 의식한 듯 “이미 취소하기에는 너무 늦었다는 점을 감안해, 나는 피트 헤그세스 전쟁부(국방부) 장관에게 한·미 연합훈련을 대폭 축소하라고 지시했다”고 말했다.

집권 2기 이후 트럼프 대통령이 한·미 연합훈련에 공개적으로 문제를 제기하고 훈련 축소를 지시한 것은 이번이 처음이다. 트럼프 대통령은 집권 1기 때 한·미 연합훈련에 부정적인 입장을 여러 차례 밝혀온 바 있다. 트럼프 대통령은 게시글 말미엔 “다소 관련이 없는 이야기이긴 하지만, 한국의 (이재명)대통령에게 이란의 비핵화 노력에 동참할 의향이 있는지 물었으나, 그들은 ‘사양하겠다!’(No thanks!)고 말했다”라고도 주장했다.

청와대는 트럼프 대통령의 한·미 연합훈련 축소 관련 메시지에 대해 “정부는 트럼프 대통령의 SNS 메시지에 주목하며 북·미 정상 간 우호적인 관계가 의미 있는 북·미 대화로 이어짐으로써 한반도에서 평화와 안정을 진전시키기 위한 논의가 개시되기를 기대한다”는 입장을 내놨다.

이어 “한·미 양국은 확고한 연합방위태세 유지와 연합연습 및 훈련에 대해 긴밀 조율해 왔다”면서 “앞으로도 이와 관련해 공조해 나갈 것”이라고 덧붙였다. 트럼프 대통령이 우리 정부의 이란전 동참 고사를 언급한 것과 관련해서는 “정부는 이란에서의 휴전과 호르무즈해협 자유 통항 회복을 위한 국제사회의 논의에 적극 참여해 왔고, 한반도 대비태세와 국내법 절차 등을 감안해 실질적·군사적 기여 방안을 미측과 긴밀히 논의 중”이라고 밝혔다. 이날 예정대로 시작된 UFS 연습엔 한국군은 예년과 유사한 1만8000여명이 참가한다. 이번 UFS 기간에는 전시작전통제권 전환과 관련이 있는 한·미 공동평가도 일부 시행된다.

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