HD현대일렉, 친환경 고압차단기 독자 개발

HD현대일렉트릭이 국내 최초로 420㎸ 친환경 고압차단기 독자 개발에 성공했다. 회사는 온실가스 배출을 최소화한 고압차단기를 내세워 유럽 친환경 전력기기 시장 공략에 속도를 낼 계획이다.

HD현대일렉트릭은 최근 420㎸급 ‘SF₆-프리 고압차단기’ 개발을 완료했다고 17일 밝혔다. 이는 국내 최초이자 세계 세 번째 개발 사례다. 이번에 개발한 친환경 고압차단기는 전기를 차단하는 절연 가스에 육불화황(SF₆) 성분을 뺀 것이 특징이다. SF₆은 전기 차단 능력과 안정성이 우수하지만 지구 온난화를 가속시키는 성질이 있어, 환경 파괴의 원인으로 지목받는 물질이다.

HD현대일렉트릭이 독자 개발에 성공한 420㎸급 SF₆-프리 고압차단기. HD현대일렉트릭 제공

신형 친환경 고압차단기는 절연 가스를 기존 SF₆에서 C₄ 혼합 가스로 대체해 문제를 해결했다. HD현대일렉트릭은 새 절연 가스의 특성에 맞게 절연·차단 구조를 새롭게 설계했다. 또, 420㎸급 친환경 고압차단기가 국가 기간망에 적용되는 제품임을 고려해, 극한 조건에서도 장기간 안정적으로 돌아가도록 제작했다.

HD현대일렉트릭은 친환경 420㎸ 고압차단기의 주요 목표 시장으로 유럽을 꼽았다. 유럽 국가들이 친환경 제품을 선호하는 성향이 뚜렷하다는 이유에서다. 현재 유럽연합(EU)은 지구 온난화의 주범인 불소계 온실가스 사용 규제를 강화하고 있다. 온실가스를 사용하지 않는 제품 수요는 날로 증가하는 추세다. SF₆-프리 고압차단기 시장은 2030년 약 3조원 규모에 이를 것으로 전망된다.

HD현대일렉트릭은 이 같은 시장 변화에 대응하기 위해 제품 개발 단계부터 유럽 송전망 운영사의 사전 적격심사(PQ)를 통과하며 현지 공급 자격을 선제적으로 확보해 왔다. 향후 장기공급계약 등 안정적인 수주 기반을 마련해 유럽 친환경 고압차단기 시장에서 수주 확대에 나설 예정이다.

HD현대일렉트릭 관계자는 “현재 영국 주요 전력회사와 장기공급계약을 추진하고 있으며, 연내 또는 2027년 초 첫 수주를 목표로 하고 있다”며 “향후 3년 내 300㎸와 362㎸급을 비롯한 SF₆-프리 고압차단기 개발을 추가로 완료해 세계 친환경 전력기기 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 것”이라고 말했다.

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