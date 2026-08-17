전자업계 상반기 원가 부담 수조원대 늘어

글로벌 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 반도체 가격 상승으로 전자업계 원재료 부담이 급증한 것으로 나타났다. 3분기에도 반도체 가격 상승이 예상되는 만큼 관련 기업들의 수익성 악화가 우려된다.



17일 삼성전자가 공시한 반기보고서에 따르면 상반기 삼성디스플레이를 제외한 삼성전자의 원재료 매입액은 55조8338억원으로 전년 동기 대비 4조9039억원(9.6%) 늘었다. 특히 생활가전·TV·스마트폰 등을 담당하는 DX(디바이스경험) 부문의 비용 부담이 가장 많이 증가했다. DX 부문의 매입액은 41조5392억원으로 2조4763억원(6.3%) 늘었다. 핵심 부품인 모바일용 메모리 가격이 지난해 연간 평균과 비교해 3배 이상(211%) 급등하면서 매입 비용이 5조426억원에 달했다. 이 같은 원가 부담 급증에 삼성전자 DX 부문은 처음으로 2분기 적자(영업손실 8000억원)를 내기도 했다.



LG전자도 올해 상반기 원재료 매입에 15조3091억원을 지불한 것으로 나타났다. 지난해 상반기 14조435억원에서 1조2656억원(9%) 증가했다. 영상기기 부품용 칩의 평균 가격이 지난해 말과 비교해 37.4%나 올랐고, 생활가전 제품의 원재료인 구리 가격이 지난해 말보다 32.6%나 상승한 영향이다.



디스플레이 업계도 패널 소재·부품값 상승의 영향을 받았다. 삼성디스플레이는 상반기 원재료 매입비용이 6조3869억원으로 지난해 동기보다 15.1% 늘었다. 디스플레이 구동과 신호 전달을 하는 연성회로기판실장부품(FPCA)이 지난해 대비 약 6%, 강화유리용 커버 글라스가 약 24% 비싸졌다.



다만 LG디스플레이의 경우 유기발광다이오드(OLED) 중심의 사업구조 전환과 원가 혁신 노력 등이 반영돼 상반기 원재료 매입비용이 4조3780억원으로 전년 동기보다 7.1% 줄었다.



부품 업계도 인쇄회로기판(PCB)을 만드는 핵심 기초 소재인 동박적층판(CCL) 등 첨단 소재 가격이 오르면 수익성이 악화했다. LG이노텍의 올해 상반기 원자재 가격은 9조1744억원으로 전년 동기보다 34.2% 증가했다. 삼성전기는 같은 기간 2조1255억원에서 2조5806억원으로 21.4% 올랐다.



하반기에도 메모리 가격 상승세가 이어질 것으로 예상되면서 원자재 가격 부담과 수익성 악화는 더욱 심화할 것으로 전망된다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 반도체 기업들이 클라우드서비스사업자(CSP)의 서버용 메모리 수요 증가에 대응해 PC용 D램 공급을 줄이면서 올해 3분기 PC용 D램 고정거래가격이 전 분기보다 15∼20% 오를 것으로 전망된다.

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