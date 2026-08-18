셰이너 주한우루과이 대사 “한·메르코수르 무역 협상 재개 조율… 우루과이와 수소·바이오 협력 기대”

한국과 남미공동시장(메르코수르·MERCOSUR) 간 무역협정 협상이 5년여 만에 다시 시작될 것으로 보이는 가운데 메르코수르 순회의장국인 우루과이의 파블로 셰이너 주한국대사가 “새로운 협상 라운드를 제안하고 조율할 의향이 있다”고 말했다. 우루과이는 12월 제69차 메르코수르 정상회의에서 협상 재개를 공식화하겠다는 목표다. 2018년 시작된 한·메르코수르 무역협정 협상은 2021년 이후 교착 상태에 빠졌으나 올해 초부터 재개 논의가 이어지고 있다. 특히 이재명 대통령이 지난달 남미 순방에서 메르코수르 회원국인 브라질의 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령, 아르헨티나의 하비에르 밀레이 대통령을 각각 만나 협상 재개 노력을 가속하기로 합의하면서 정치적 동력이 커졌다.

파블로 셰이너 주한 우루과이대사가 지난 12일 서울 중구 주한 우루과이대사관에서 한·메르코수르 경제협력에 대해 설명하고 있다. 유희태 기자

지난 12일 세계일보와 인터뷰를 가진 셰이너 대사에 따르면 우루과이는 한·메르코수르 무역협정을 아시아 수출시장 다변화를 위한 ‘전략적 우선순위’로 보고 있다. 지난 6월 말 순회의장직을 맡은 야만두 오르시 우루과이 대통령도 메르코수르를 “더 현대적이고 역동적이며 개방적인” 경제블록으로 만들겠다고 밝혔다.

협상이 재개되더라도 위생·검역 등 현안은 남아 있다. 우루과이 측은 한국의 엄격한 위생·검역 규정이 메르코수르산 육류 등의 시장 진입에 영향을 미치는 요인으로 본다. 셰이너 대사는 점진적인 관세 인하와 전환 기간, 검사·협력 절차 효율화를 제안했다. 그는 “논의의 초점을 전통적인 ‘공장과 고기(factories for meat)’의 교환에서 벗어나 에너지 전환과 핵심광물 같은 21세기 가치사슬로 옮겨야 한다”며 한국 기업의 투자 분야로 재생에너지·그린수소, 디지털 경제, 전기차·에너지저장, 바이오·제약 등을 꼽았다.

셰이너 대사는 또 우루과이가 한국 기업의 메르코수르 진출을 위한 ‘진입 플랫폼’이 될 수 있다고 강조했다. 자유항·자유무역지대 등을 활용해 한국산 부품을 보관·조립해 브라질과 아르헨티나 등에 공급하고, 원산지 규정을 충족하면 관세동맹 혜택도 받을 수 있다는 설명이다.

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