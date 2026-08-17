서민·청년·소상공인 금융지원… 하나銀·인천시 ‘동반성장 MOU’

하나은행이 지난 14일 인천광역시와 서민·청년·소상공인의 생활 안정부터 미래 전략산업 육성까지 인천지역 동반성장 금융지원을 위한 총 3건의 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.



협약을 통해 하나은행은 인천 청년들의 주거안정과 취업 준비를 돕는 금융서비스 등을 제공한다. 전세사기 피해자를 위한 긴급생계비 지원, 성실상환 취약차주 원금 상환 등에도 나선다. 소상공인에는 약 300억원 규모의 보증부 대출을 공급한다. 인천을 첨단 미래산업의 중심으로 육성하기 위해 하나은행이 특별출연금을 출연하고, 기술보증기금은 이를 재원으로 총 1500억원 규모의 협약 보증을 지원한다. 인천에 사업장을 둔 인공지능(AI), 바이오, 콘텐츠, 에너지 분야 우수기술기업이 대상이다. 하나은행은 또 인천시, 하나증권과 2000억원 규모의 인천 유니콘 펀드를 결성해 유망 스타트업에 투자한다.

이호성 하나은행장(오른쪽)과 송현석 인천시 정책수석이 지난 14일 인천지역 동반성장 금융지원을 위한 총 3건의 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 하나은행 제공

한편 하나금융그룹은 다음달 인천 청라로 본사를 이전함에 따라 향후 10년간 인천의 직·간접 경제유발효과가 약 3조4000억원에 이를 것으로 추정했다.

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