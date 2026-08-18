‘15조 경북도 금고’에 KB 첫 도전장

경북도가 15조원 규모의 자금 관리를 맡을 금고를 신규 지정하기로 한 가운데 대형 시중은행인 KB국민은행이 금고 선정 경쟁에 새롭게 뛰어들었다.



17일 경북도와 지역 금융권 등에 따르면 농협은행(1금고)과 iM뱅크(2금고)의 경북도 금고 약정기간이 올해 말로 만료됨에 따라 경북도가 내년부터 2030년까지 4년간 금고 업무를 취급할 금융기관 2곳을 새로 지정하기 위한 공개경쟁 절차에 들어갔다.



도는 지난달 20일 금고 지정 신청 공고를 한 뒤 같은 달 28일 금융기관을 대상으로 사전설명회를 거쳐 이달 12∼13일 금고 지정 제안서를 접수했다. 그 결과 기존에 금고 운영을 맡았던 농협은행, iM뱅크 이외에 KB국민은행이 제안서를 제출했다.



그동안 경북도 금고 지정 경쟁에는 농협은행과 2024년 지방은행에서 시중은행으로 전환한 iM뱅크(옛 대구은행) 이외에 다른 금융기관이 참여한 적이 거의 없었다. 과거 경북도청이 대구에 있을 당시 SC제일은행이 한때 경북도 금고를 맡은 적이 있을 뿐, 지금은 경북도뿐 아니라 광역시·도 가운데 농어촌 지역이 많은 도 단위와 일선 시·군에는 농협은행을 주축으로 지자체 금고를 운영하고 있다.



KB국민은행의 경우 현재 경북에서는 울진군과 의성군의 2금고를 맡고 있고 문경시와 경주시 금고 지정 공개경쟁에도 참여한 것으로 알려졌다.



금융권 한 관계자는 “가열되는 금융권의 경쟁 속에 전남광주처럼 추후 이뤄질 수 있는 대구?경북 행정통합 등에 따른 지자체 금고 규모가 커질 가능성에 대비해 대형은행이 나서고 있는 것으로 생각된다”고 말했다.

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