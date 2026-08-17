스키즈 ‘디스 앤드 댓’ 美 빌보드 200 정상

그룹 스트레이 키즈(사진)가 새 미니앨범 ‘디스 앤드 댓(THIS & THAT)’으로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 통산 9번째 정상에 올랐다. K팝 그룹 중 최다 1위 기록을 스스로 갈아치웠다.



빌보드는 16일(현지시간) 차트 예고 기사를 통해 ‘디스 앤드 댓’이 ‘빌보드 200’ 1위로 데뷔했다고 발표했다.



스트레이 키즈는 2022년 ‘오디너리(ODDINARY)’를 시작으로 ‘파이브스타(★★★★★)’, ‘락스타(樂-STAR)’, ‘카르마(KARMA)’, ‘두 잇(DO IT)’ 등 8개 앨범을 연달아 ‘빌보드 200’ 정상에 올렸다. 이번 앨범까지 9개 앨범을 연속 1위에 올리며 K팝 가수 중 최다 1위 기록을 이어갔다.



빌보드에 따르면 이번 1위로 스트레이 키즈는 그룹 가운데 ‘빌보드 200’ 정상에 가장 많이 오른 팀 2위에 올렸다. 비틀스가 19회로 최다 기록을 보유하고 있으며, 스트레이 키즈는 롤링스톤스와 함께 공동 2위다.



‘빌보드 200’은 실물 음반 판매량과 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA·Streaming Equivalent Albums), 디지털 음원 다운로드를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA·Track Equivalent Albums)를 합산한 ‘앨범 유닛’을 기준으로 순위를 매긴다.



‘디스 앤드 댓’은 이번 차트 집계 기간 36만9000 앨범 유닛을 기록했다. 이 중 실물 음반 판매량은 35만7000장으로, 스트레이 키즈의 역대 최고 주간 판매량을 기록했다.



‘디스 앤드 댓’에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 총 8곡이 수록됐다. 틀에 얽매이지 않고 원하는 것을 해나가겠다는 대범한 태도와 자신감을 담았다.

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