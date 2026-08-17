광복절 연휴 여수 최대 218㎜ 폭우…광주전남 곳곳 침수

광복절 연휴동안 전남광주 여수와 해남에 최대 200㎜가 넘는 많은 비가 내리면서 일부 지역에 침수 피해가 잇따랐다.



17일 광주지방기상청에 따르면 지난 15일부터 이날 오후 1시까지 누적 강수량은 여수 돌산 218.5㎜, 해남 솔라시도 217㎜, 영암 산호 186.9㎜, 목포 166.5㎜, 광양 151.2㎜, 진도 수유 135.5㎜ 등을 기록했다.

16일 오전 7시 48분쯤 전남광주 해남군 황산면의 한 가게에서 침수 피해가 접수돼 소방당국이 배수 작업을 진행 중이다.

목포에서는 전날 오전 5시께 한 시간 동안 66.4㎜의 배가 내리면서 시간당 강수량 극값을 갱신하기도 했다.



거센 비가 내리면서 침수 피해도 속출했다.



이번 비로 전남광주에서는 총 145건의 호우 피해 신고가 접수됐다.



침수 관련 신고가 130건(주택 61건·도로 45건·상가 16건·지하실 7건·차 1건)이고 나무 쓰러짐 6건, 기타 9건 등이었다.



이날 오전 9시 7분께와 7시 59분께 곡성군 옥과면과 여수시 서면에서 각각 나무가 쓰러졌다는 신고가 접수돼 소방 당국이 안전 조치를 완료했다.



앞서 오전 6시 43분께 여수시 중흥동에서 도로가 침수돼 배수 작업을 했다.



영암·무안·해남 지역에서는 벼 17.3㏊, 무화과 1.9㏊, 고추 0.2㏊의 농작물이 침수됐다는 피해 신고가 들어왔다.



지하실이 침수되거나 하수구가 역류하는 피해도 속출했지만, 인명피해는 발생하지 않았다.



전남광주 18개 시·군에 내려졌던 호우특보는 이날 오후 비가 대부분 소강상태에 접어들면서 모두 해제됐다.



안전사고 예방을 위해 통제됐던 도로와 해상 교통도 모두 정상화됐다.



월출산·내장백암·다도해서부·무등산·무등산서부 등 지역 국립공원은 부분통제가 유지되고 있다.



댐 저수율은 비가 내린 뒤 유입량이 반영되기까지 시간이 걸리는 만큼 당장 큰 폭으로 오르지는 않았다.



동복댐과 주암댐의 저수율은 각각 48.2%와 38.1%로 비가 내리기 전과 비슷한 수준이다.



비는 오후부터 차츰 그치겠지만, 18일에는 5~20㎜, 19일에는 5~60㎜의 소나기가 곳곳에 내리겠다.



기온도 한풀 꺾여 19일까지 평년(아침 최저기온 22~24도, 낮 최고기온 29~32도)과 비슷하겠다.



광주지방기상청 관계자는 "소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의하기를 바란다"고 당부했다.

<연합>

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