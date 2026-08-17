靑 “한미 연합훈련 긴밀 조율…구체사항 공조할 것”

17일 경기 평택시 캠프 험프리스에서 주한미군 장병들이 분주하게 이동하고 있다. 평택=뉴시스

도널드 트럼프 미국 대통령이 한미 연합 군사훈련 축소를 지시했다고 밝힌 것과 관련해, 청와대는 17일 오후 4시쯤 “한미 양국은 그동안 확고한 연합방위태세 유지와 연합연습 및 훈련에 대해 긴밀히 조율해왔다”며 “앞으로도 이와 관련한 구체 사항에 대해 공조해나갈 것”이라고 밝혔다.

청와대 관계자는 이날 트럼프 대통령의 SNS 메시지에 주목한다며 “북미 정상 간 우호적인 관계가 의미 있는 북미 대화로 이어짐으로써 한반도에서 평화와 안정을 진전시키기 위한 논의가 개시되기를 기대한다”고 전했다. 이어 “이를 위해 긴밀한 한미 공조 아래 페이스메이커로서 필요한 외교적 노력을 경주해나갈 것”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령이 ‘한국에 이란 비핵화 동참을 요청했으나 거절당했다’는 취지로 주장한 대목에 대해서는 “정부는 이란에서의 휴전과 호르무즈 해협 자유 통항 회복을 위한 국제사회의 논의에 적극 참여해왔다”며 “한반도 대비 태세와 국내법 절차 등 제반 요인을 감안해 실질적·군사적 기여 방안을 미 측과 긴밀히 논의 중”이라고 설명했다.

한편 군 당국은 현재 한미 연합연습(UFS)이 정상적으로 실시되고 있으며, 미 측으로부터 훈련 규모 조정 요청을 받은 바 없다는 입장이다.

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