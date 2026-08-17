젠슨 황 장녀, LG전자 로보틱스 거점 방문…‘AI동맹’ 속도

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 장녀인 매디슨 황 엔비디아 옴니버스·로보틱스 제품 마케팅 수석 이사가 LG전자의 로보틱스 핵심 거점을 찾아 사업 협력 확대 방안을 논의한다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 딸 메디슨 황이 지난 6월 서울 강남구의 한 PC방을 찾은 모습. 뉴시스

17일 관련 업계에 따르면 황 수석 이사는 오는 18일 서울 서초구 양재 연구개발(R&D) 캠퍼스에 LG전자가 구축 중인 ‘데이터팩토리’를 방문할 예정이다. 이곳에서 LG전자 로보틱스 관련 임원들과 비공개 회동을 갖고 피지컬 인공지능(AI) 및 로보틱스 분야 협력 방안을 논의한다.

양재 데이터팩토리는 LG전자가 휴머노이드 로봇의 지능화를 위해 구축하고 있는 핵심 인프라다. 실제 가정이나 공장과 유사한 환경을 조성해 로봇의 동작 데이터를 수집하고 학습·검증하는 역할을 한다. LG전자가 개발 중인 휴머노이드 로봇의 성능 고도화에도 활용될 전망이다.

이번 회동은 구광모 LG그룹 회장과 젠슨 황 CEO가 최근 엔비디아 본사에서 전략적 사업협력 업무협약(MOU)을 체결한 직후 이뤄진다는 점에서 주목된다. 양측은 로보틱스와 AI 팩토리, 미래 모빌리티를 3대 협력 축으로 삼아 피지컬 AI 시장을 공동 공략하기로 했다.

특히 LG전자는 엔비디아의 로보틱스 기술을 기반으로 내년 1분기 공개를 목표로 이족보행 휴머노이드 로봇을 개발하고 있다.

이 로봇에는 온보드 컴퓨팅과 추론·제어를 담당하는 엔비디아의 로보틱스 칩 모듈 ‘젯슨 토르(Jetson Thor)’를 비롯해 휴머노이드 파운데이션 모델 ‘아이작 그루트(Isaac GR00T)’, 로보틱스 안전 시스템 ‘헤일로스 포 로보틱스’ 등이 적용될 예정이다.

황 수석 이사는 2020년 엔비디아에 합류해 피지컬 AI 관련 제품 마케팅을 담당해 왔다. 앞서 지난 4월 서울 여의도 LG트윈타워에서 류재철 LG전자 사장과 만나 피지컬 AI 협력 방안을 논의했으며, 지난 6월 젠슨 황 CEO의 방한 당시에도 동행했다.

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