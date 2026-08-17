“6위면 어때, 너희에겐 창창한 미래가 있어”… U-17 여자배구 대표팀 이승여 감독 “한국 여자배구, 곧 제2 전성기 확신” [남정훈의 오버 더 네트]

목표로 했던 4강 이상의 성적은 거두지 못했지만, 한국 여자배구의 창창한 미래를 엿볼 수 있었다. 한국 17세 이하(U-17) 여자배구 대표팀이 2026 국제배구연맹(FIVB) 세계선수권대회를 6위로 마쳤다.

이승여 감독이 이끄는 한국은 17일 칠레 산티아고 국립 스타디움 파크 코트에서 열린 대회 5·6위 결정전에서 이탈리아에 세트 스코어 1-3(20-25 26-24 20-25 14-25)로 패했다.

지난해 열린 U-16 아시아선수권 우승을 통해 이번 대회 출전권을 따낸 한국은 조별리그에서 이탈리아를 세트 스코어 3-1로 꺾는 등 5전 전승을 거두며 조 1위로 16강에 진출했다. 16강에서 필리핀을 3-0으로 꺾고 8강에 오른 한국은 지난해 유럽선수권 준우승의 강호 튀르키예에 1-3으로 패해 목표였던 4강 진출에 실패했다.

5∼8위 순위 결정전에서 태국을 3-0으로 제압하며 제압한 한국은 5·6위 결정전에서 조별리그 때 꺾었던 이탈리아와 다시 만났지만, 패하면서 최종 6위로 대회를 마쳤다.

메달 획득엔 실패했지만, 이번 대회를 통해 한국 여자배구의 창창한 미래를 확인하기엔 충분한 성과였다. 성인 여자배구 대표팀은 지난해 세계 최정상급 국가들이 경쟁하는 발리볼네이션스리그(VNL)에서 최하위에 그치며 강등 당했다. 아시아 무대에서도 오랜 경쟁 관계인 중국과 일본에게도 밀린 것도 모자라 태국, 베트남 등 예전엔 확실한 우위를 점했던 동남아 국가드레게도 고전하고 있는 처지다.

반면 U-17 여자 대표팀은 이번 대회에서 세계적인 강호들과 대등하게 맞섰다. 조별리그에서 만난 이탈리아를 상대로 신장의 열세로 인해 블로킹에서 7-16으로 크게 밀렸지만, 탄탄한 기본기를 앞세워 범실 수에서 7-28로 크게 앞서며 승리를 거뒀다. 튀르키예와의 8강에서도 신체적 조건이 뒤졌지만, 1세트를 따낸 뒤 2세트도 듀스 접전까지 치르는 등 기량 차가 크지 않다는 것을 확인했다.

지난해 U-16 아시아선수권에서 한국의 우승을 이끌며 ‘리틀 김연경’이란 별명을 얻은 손서연(선명여고)는 이번 대회에서도 9경기에서 179점을 기록하며 득점 부문 공동 2위에 오르며 경쟁력을 재확인했다.

이탈리아와 5·6위 순위 결정전을 마친 뒤 이승여 감독은 “이번 대회를 통해 한국 배구의 장래가 밝다는 것을 재확인했다. 한국 여자 배구는 곧 제2의 전성기를 맞을 것이라고 확신한다”고 소감을 밝혔다. 이어 “선수들이 이번 대회 경험을 발판 삼아 더 성장한다면, 시니어 국제대회에서도 충분히 경쟁력을 보일 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

이 감독은 ‘배구여제’ 김연경의 은퇴 이후 국제 경쟁력 하락으로 위기론이 불거지고 있는 한국 여자배구에 대한 소신을 밝혔다. 이 감독은 실업배구 미도파 선수 출신으로 부상이 겹치면서 24세의 젊은 나이에 은퇴했다. 이후 세 아이 중 두 아들을 야구 선수로 키우며 배구와 거리를 뒀던 2012년 청주 금천중 배구부 창단 감독을 맡으며 코트에 돌아왔다. 그는 “저출산으로 한국 학원 스포츠 선수층이 얇아진 것은 사실이지만, 이 때문에 한국 배구의 국제 경쟁력이 떨어졌다는 것은 편견”이라며 “선수들의 신체조건과 경기력, 훈련 환경은 예전과 비교했을때 매우 좋아졌다. 훈련 방식과 체계적인 준비 과정을 갖춘다면 한국 배구는 국제 경쟁력을 이어갈 수 있을 것”이라고 강조했다. 이어 “가장 중요한 것은 멘털”이라며 “현재 중고교 학생 선수들이 밝고 활발하게 운동을 즐길 수 있는 환경을 만들어주고 자신감을 키워줘야 한다”고 덧붙였다.

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