대구·경북 단비에도 가뭄 해소 역부족…저수율 평년 못미쳐

대구와 경북에 단비가 내렸지만, 지역 댐·저수지의 저수율은 여전히 평년에 못 미치는 등 당장 가뭄 해소를 기대하기엔 어려운 것으로 나타났다.



17일 대구기상청에 따르면 이날 오전 9시 기준 지역별 광복절 연휴 기간 누적 강수량은 경산 84㎜, 청도 75.5㎜, 고령 73㎜, 대구 69.5㎜, 경주 67.1㎜, 영천 65.2㎜, 영주 58.5㎜, 성주 53.5㎜ 등이다.

바닥 보이는 경주 형산강. 연합뉴스

이들 지역에는 모처럼 단비가 내렸음에도 연일 이어진 가뭄 상황을 해소하기에는 턱 없이 모자랐다.



국가가뭄포털에 따르면 이날 대구 가뭄 현황은 중구·서구·남구·달서구 주의 단계, 북구·동구·수성구·달성군 경계 단계다.



경북은 포항·경주 등 9개 시군 주의 단계, 영천 등 4개 시군 경계 단계다.



주요 댐과 저수지는 비가 내리기 전후 차이가 크지 않은 것으로 나타났다. 오히려 이날 비가 소강상태에 접어들면서 저수율이 떨어진 곳도 있었다.



이날 오전 10시 30분 주요 댐 저수율은 안동댐 39.7％, 임하댐 41.8％, 영주댐 44.4％, 영천댐 32.4％, 김천부항댐 23.5％ 등이다.



운문댐의 경우 24％로 전날보다 0.1％포인트 떨어졌다.



대구와 경북 지역 농촌용수 저수율은 각각 44.6％, 43.5％로 약간 올랐으나 모두 평년 저수율에는 한참 못 미쳤다.



지역 농가들은 이번 연휴 간 내린 비로는 가뭄을 해결할 수 없다며 걱정을 내비쳤다.



고령군 덕곡면 옥계리 최석훈 이장은 "논에 물만 겨우 채워 당장 급한 불만 끈 셈"이라며 "산에서 물이 내려와 저수지에 물이 차야 하는데 연일 가뭄으로 흙이 바싹 마른 탓에 이 정도 비로는 어림도 없다"고 말했다.



다만 앞으로 사흘간 비·소나기 소식이 이어질 것으로 예보돼 가뭄 상황이 어느 정도까지 해소될지는 지켜봐야 한다.



이날 예상 강수량은 경북 남동부 20∼60㎜, 이외 경북 지역과 대구 5∼40㎜다.



이어 오는 18일 5∼30㎜, 19일 5∼60㎜ 비나 소나기가 내리겠다.



대구기상청 관계자는 "소나기 특성상 지역 간 강수량 편차가 심하다"며 "돌풍과 천둥·번개를 동반하겠으니 유의해야 한다"고 말했다.

<연합>

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