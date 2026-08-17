개미들, 金값 반등에 8월 1300억원 순매수… 4개월만에 ‘사자’

최근 국제 금 가격이 반등하며 투자 심리가 되살아나자 개인 투자자들이 4개월 만에 금을 순매수한 것으로 나타났다.

17일 한국거래소에 따르면 이달 들어 14일까지 개인투자자들은 KRX 금 시장에서총 1330억원 상당의 금을 순매수했다.

최근 국제 금 가격이 반등하며 투자 심리가 되살아나자 개인 투자자들이 4개월 만에 금을 순매수한 것으로 나타났다. AFP연합뉴스

앞서 개인 투자자들은 KRX 금 시장에서 지난 5월 이후 3개월 연속 총 5240억원 순매도했다. 5월 1250억원 매도 우위를 보인 뒤 6월 순매도 규모를 3480억원으로 키웠고, 지난달에는 510억원 순매도했다.

이달 들어 개인이 금에 대해 ‘사자’로 돌아선 것은 최근 국제 금 시세가 반등하며 투자 심리가 되살아났기 때문으로 보인다. 국제 금 현물 가격은 올해 1월28일 5400.25달러까지 폭등하며 투자자금이 몰렸으나 케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 후보 지명, 시카고상품거래소(CME)의 금 선물 증거금률 상향 등의 여파로 2월부터 약세를 보였다. 3월 미·이란 전쟁으로 투자 심리가 위축되면서 안전자산으로 여겨졌던 금 가격도 급락했다. 지난달 16일 국제 금 현물 가격은 3972.94달러까지 내려갔다. 이후 반등하기 시작한 금 가격은 이달 들어 4200달러선으로 올라서더니 지난 12일에는 4408.70달러까지 뛰었다.

KRX금시장의 금 가격(99.99_1kg)도 지난달 말 1g당 18만7460원에서 이달 13일 20만570원으로 1만3110원 올랐다.

최근 금값 반등의 배경에는 미국 기준금리 동결 기대가 자리 잡고 있다. 지난 7일 발표된 미국 고용지표가 예상치를 크게 밑돌면서 금리 인상 전망이 다소 꺾였다. 지난달 비농업 취업자 수는 2만3000명 감소해 시장 컨센서스인 8만명 증가를 크게 하회했다.

지난달 미국 소비자물가지수(CPI)도 전년 동월 대비 3.4% 상승해 5월 4.2%에서 6월 3.5%에 이어 상승세가 둔화했다. 이 때문에 연준이 금리를 현 수준에서 묶어두리라는 기대가 힘을 얻고 있다.

최근 한국은행이 13년 만에 금 투자에 나선 것으로 알려진 점도 국내에서 금에 대한 관심이 살아나는 데 영향을 준 것으로 보인다. 금은 이자나 배당이 발생하지 않아, 통상 금리가 높을 때는 예금이나 채권 등 다른 투자 수단의 매력이 커지지만, 금리 인상 기조가 꺾이면 자금이 다시 유입되는 경향이 있다.

금의 귀환은 상장지수펀드(ETF)에서도 확인된다. 한국거래소에 따르면 이달 들어 14일까지 개인 투자자들은 ‘ACE KRX 금현물’ ETF를 370억원 순매수했으며, ‘TIGER KRX 금 현물’ ETF도 140억원 담았다.

다만 전문가들은 금 가격 변동성이 커질 가능성은 여전하다고 보고 있다. 오재영 KB증권 연구원은 “여전히 미-이란 전쟁의 불확실성과 이에 따른 연준의 긴축 우려가 상존하는 한 금 가격의 추세적인 상승을 기대하기는 어려운 상황”이라고 지적했다.

반면 정현종 한국투자증권 연구원은 “금 가격은 중앙은행 매수와 같은 구조적 요인으로 과거와 같은 폭락 가능성은 제한적일 것”이라며 “올해 하반기와 내년 초 미국의 경기 둔화와 기준금리 인하로 실질 금리가 본격적으로 하락하는 국면에 진입하게 되면, 금 가격은 점진적으로 상승할 여력이 높다”고 예상했다. 실제 세계금협회(WGC)에 따르면 4~6월 중앙은행들의 금 순매입량은 289t으로, 올 1분기보다 5배가 증가했다. 이는 2분기 기준 역대 최고치였다. 도이치방크는 2분기 평균 금 가격을 감안할 때 중앙은행들의 매입 규모가 450억 달러에 달했을 것으로 추정했다.

최예찬 상상인증권 연구원은 “과거 역사적인 금 고점 이후 하락 국면에서 평균 8개월간 저점을 확인한 후 고점 대비 90%가량 회복했던 점을 고려하면 연말 금 가격은 온스당 5000달러 근방까지 상승할 수 있을 것”이라고 내다봤다.

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