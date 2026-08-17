서울 아파트 ‘전세의 월세화’… 월세 비중 2017년 30.3%→2024년 38.1%

서울의 아파트 전세 가구가 감소하는 사이 반전세를 포함한 월세 가구가 증가하며 ‘전세의 월세화’ 현상이 뚜렷해진 것으로 나타났다.

17일 국가통계포털(KOSIS) 주거실태조사 마이크로데이터 분석 결과에 따르면, 2024년 기준 서울 아파트 전세 가구는 37만1972가구로 61.9%, 월세(보증금 유·무 포함) 가구는 22만9029가구로 38.1%를 차지했다. 현행 표본 체계로 조사를 시작한 2017년에는 전세 가구가 40만6855가구로 69.7%, 월세 가구가 17만7269가구로 30.3%였다.

서울의 한 부동산 중개업소에 매물 정보가 게시되어 있다. 뉴스1

7년 사이 전세 비중은 7.8%포인트 하락하고 월세 비중은 같은 폭으로 상승한 것이다. 가구 수로는 월세가 5만1760가구 늘어난 반면 전세는 3만4883가구 감소했다. 같은 기간 서울 아파트 전체 임차가구는 58만4124가구에서 60만1001가구로 1만7000가구가량 늘어나는 데 그쳤다.

시기별로 보면 월세 비중은 코로나19 때인 2020년 28.8%(17만2876가구)로 가장 낮았다가 2021년 38.4%로 10%포인트 가까이 상승했다. 이후 2022년 37.2%, 2023년 35.6%로 다소 낮아졌지만 2024년 다시 38.1%로 상승했다.

이를 두고 시장에서는 전세의 월세화 현상이 갈수록 뚜렷해지고 있다는 분석이 나온다. 최근 정부가 내놓은 부동산 세제개편안이 ‘실거주’ 중심으로 설계되면서, 앞으로도 전세의 감소추세는 지속될 것이란 관측도 제기된다.

정부는 지난 13일 수도권에 신규 택지를 포함해 23만가구 이상을 추가 공급하는 내용의 ‘전월세 및 매매시장 안정을 위한 주택 신속공급 방안’을 발표했다. 청년·신혼부부 등 젊은 층의 주거 안정을 위해 20년 이상 장기 운영하는 공공지원 민간임대 모델도 도입하기로 했다.

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