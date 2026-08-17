경기도 ‘찾아가는 동물 진료’… 민간보호소 2000마리 보살핀다

경기도가 의료 접근성이 떨어지는 민간 동물보호시설을 찾아가 보호동물의 건강을 돌보는 ‘찾아가는 진료 활동’을 확대 추진한다.

도는 경기도수의사회와 함께 올해 도내 15개 민간 동물보호시설의 보호동물 약 2000마리를 대상으로 예방접종, 중성화수술, 기초 건강검진 및 질병 치료 등 의료 지원을 제공할 계획이라고 17일 밝혔다.

경기도의 ‘찾아가는 동물보호시설 진료 활동’ 현장. 경기도 제공

올 상반기에는 수의사 67명과 일반 자원봉사자 100명 등 총 167명이 참여해 9개 시설의 보호동물 717마리에 예방접종을 진행하고 33마리의 중성화수술을 마쳤다. 도는 올 하반기에도 6개 시설을 추가로 방문해 의료 지원을 이어갈 방침이다.

도가 수의사 방문 방식을 택한 건 감염병 예방과 치료 시기를 고려한 조치다. 민간보호소들은 다수의 보호동물을 한꺼번에 병원으로 옮겨오기 힘든 상황에 놓여 있다.

도 관계자는 “의료 지원이 필요한 현장에서 적절한 진료가 이뤄지는 것이 핵심”이라며 “현장의 목소리를 반영해 의료 사각지대를 줄여나가겠다”고 말했다.

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