“작가와 관객이 직접 만나는 예술의 현장”, 그라운드아트페어 2026서 아티스트 토크·도슨트 투어 등 다채로운 부대행사 운영 [예술경제 시대]

작가 중심의 새로운 미술 축제인 ‘그라운드아트페어 2026(G-round ART FAIR 2026)’이 다음달 17∼20일 인천 송도컨벤시아에서 개최된다.

17일 그라운드아트페어 2026에 따르면 이번 행사는 작품을 단순히 전시하고 판매하는 기존 아트페어의 방식을 넘어, 참여 작가와 관람객이 직접 만나 작품에 담긴 이야기와 예술적 가치를 공유할 수 있도록 했다.

이를 위한 부대행사로 △아티스트 토크 △전문 도슨트 투어 △실시간 라이브 퍼포먼스 △미술시장 실무 및 안목 기르기 강연 △작가와 컬렉터의 네트워킹 5개 프로그램이 마련된다.

행사 기간에는 매일 1회 참여 작가와 관람객이 직접 소통하는 ‘아티스트 토크’가 진행된다.

참여 작가들은 작품을 완성하기까지의 과정과 작품 이면에 담긴 창작 이야기, 자신만의 예술 세계와 철학을 관람객에게 직접 들려준다. 사전 예약을 통한 소수 정예 프로그램으로 운영해 작가와 관람객이 보다 가까운 거리에서 깊이 있는 대화를 나눌 수 있도록 할 예정이다.

특히 참여 작가들의 재능기부를 기반으로 관람 비용에 대한 부담을 낮추고, 일반 관람객도 어렵게 느낄 수 있는 현대미술과 작품 세계를 친근하게 이해할 수 있도록 구성한다.

전문 도슨트가 주요 작품과 전시 내용을 소개하는 ‘전시 하이라이트 투어’도 운영된다.

도슨트 투어에서는 작품에 대한 기본적인 해설뿐 아니라 미술시장 동향, 작가별 작품세계, 초보 관람객을 위한 작품 감상법 등을 함께 안내한다. 이를 통해 관람객이 작품을 보다 깊이 이해하고 자신만의 관점으로 미술을 감상할 수 있도록 지원할 계획이다.

임근우 작가가 관람객 앞에서 직접 작품을 제작하는 실시간 라이브 퍼포먼스도 펼쳐진다.

관람객은 빈 화면에서 하나의 작품이 탄생하기까지 작가의 붓놀림과 색채의 변화, 표현 방식과 창작 과정을 생생하게 지켜볼 수 있다. 완성된 작품만을 감상하는 데서 벗어나 예술 창작의 시간과 과정까지 함께 경험하는 특별한 프로그램이다.

미술시장과 작품 구매에 관심 있는 관람객을 대상으로 실질적인 정보를 제공하는 전문 강연도 진행된다.

강연에서는 미술품 투자와 아트테크의 기본 개념을 비롯해 작품 보존·관리 방법, 현대미술의 흐름과 시장 동향을 읽는 방법 등 초보 컬렉터에게 필요한 내용을 다룬다.

단순한 투자 수익 중심의 접근을 넘어 작품의 예술적 가치와 작가의 성장 가능성을 함께 살펴보는 건강한 컬렉팅 문화를 제시할 예정이다.

그라운드아트페어 2026은 행사가 끝난 이후에도 작가와 컬렉터의 관계가 이어질 수 있도록 네트워킹 프로그램을 운영한다.

작가와 컬렉터가 자유롭게 교류하는 네트워킹 파티를 비롯해 향후 작가의 작업실을 방문할 수 있는 탐방 프로그램 등을 연계할 계획이다. 작품 구매에서 끝나는 일회성 만남이 아니라 작가의 작품 활동을 지속해서 지켜보고 응원하는 장기적인 관계와 팬덤을 형성하는 것이 목표다.

그라운드아트페어 조직위원회 관계자는 “이번 부대행사는 관람객이 작품을 보는 데 머무르지 않고 작가의 생각과 창작 과정, 작품의 가치를 직접 이해하도록 돕는 데 초점을 맞췄다”며 “미술을 처음 접하거나 첫 작품 구매를 고민하는 관람객도 부담 없이 참여해 자신만의 예술적 취향을 발견할 수 있을 것”이라고 밝혔다. 이어 “그라운드아트페어를 통해 작가에게는 관람객 및 컬렉터와 직접 소통할 기회를 제공하고, 관람객에게는 작품과 작가의 삶을 함께 이해하는 새로운 아트페어 경험을 선보이겠다”고 말했다.

‘예술을 넘어서, 휴머니즘이 되다’를 지향하는 그라운드아트페어 2026은 작가 중심의 판매 구조와 대중 컬렉터 육성, 장벽 없는 예술 향유 환경 조성을 목표로 한다.

아티스트 토크와 도슨트 투어 등 프로그램별 세부 일정과 참여 방법은 향후 그라운드아트페어 공식홈페이지 부대행사란을 통해 확인 할 수 있다.

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