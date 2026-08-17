[단독] 도서관서 여성 강제추행 후 신고 못하게 위협… 휴무인 경찰관에 체포

도서관에서 일면식이 없는 여성을 성추행하고 112신고를 막은 남성이 경찰에 붙잡혔다. 당시 현장에 있었던 경찰관이 도주를 시도한 피의자를 막으면서 현행범 체포가 이뤄졌다.

사진=뉴시스

경기 부천원미경찰서는 강제추행 혐의로 50대 남성 A씨를 입건해 조사하고 있다고 17일 밝혔다. A씨는 지난 8일 오후 5시50분쯤 경기 부천시 한 도서관에서 여성의 다리를 만지고 피해자가 저항하자 112 신고를 막은 혐의를 받는다.

A씨는 현장에 있었던 서울 금천경찰서 소속 이유찬(35) 경장에 의해 검거됐다. 이 경장은 휴무일에 아내와 찾은 도서관에서 피해 여성의 비명 소리를 듣고 현장에 개입했다. 현직 경찰관인 이 경장은 혐의를 부인하며 도주하려 한 A씨를 막고 출동 경찰관이 도착할 때까지 피해자를 보호했다. 함께 있던 이 경장의 아내가 경찰에 신고했다. 이후 현장에 도착한 지구대 경찰에게 A씨를 인계했다. 당시 A씨는 고성을 지르며 피해 여성에게 위협을 가했다.

경찰은 피의자가 폐쇄회로(CC)TV가 설치되지 않은 사각지대에서 범행한 뒤 피해자에게 신고하지 못하도록 위협하며 현장을 이탈하려 한 것으로 보고 있다. A씨는 동종 전과를 포함해 다수의 전과가 있었던 것으로 파악됐다.

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