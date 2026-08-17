스키즈, K-팝 최초 美 '빌보드 200' 9번째 1위…비틀스 이어 그룹 역대 두 번째

K-팝 간판 보이그룹 '스트레이 키즈(Stray Kids·스키즈)'가 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 통산 9번째 1위를 기록했다.

16일(현지시간) 빌보드가 발표한 차트 예고 기사에 따르면, 스트레이 키즈의 신보 '디스 앤드 댓(THIS & THAT)'은 22일 자 '빌보드 200' 차트 진입과 동시에 1위를 차지했다.

이들은 이로써 2022년 '오디너리(ODDINARY)'를 시작으로 발표한 9개의 모든 앨범을 진입과 동시에 1위에 올리는 대기록을 이어갔다.

스트레이 키즈는 특히 K-팝 최초로 '빌보드 200' 9연속 1위를 거머쥐었다. 자신들이 기존에 세운 K-팝 신기록인 '빌보드 200' 8연속 1위를 자체 경신했다.

앞서 2022년 3월 미니 6집 '오디너리'를 시작으로 미니 7집 '맥시던트', 정규 3집 '★★★★★(5-STAR)'(파이브스타), 미니 8집 '락스타', 미니 9집 '에이트', 스페셜 앨범 '스키즈합 힙테이프 - 합 (합)(SKZHOP HIPTAPE - 合 (HOP))', 정규 4집 '카르마(KARMA)', '스키즈 잇 테이프 '두 잇'(SKZ IT TAPE 'DO IT')'을 해당 차트 정상에 올렸다.

스트레이 키즈는 2024년 '합(HOP)'이 1위로 진입했을 때 '빌보드 200' 6개 진입작을 모두 1위로 데뷔시킨 최초의 아티스트가 됐다. 이번 '디스 앤드 댓'으로 해당 기록을 9개로 연장했다. 즉 스트레이 키즈는 1956년 3월부터 매주 정기적으로 순위를 발표해온 '빌보드 200' 71년 역사에서 이 차트에 진입한 아홉 개의 앨범을 모두 1위로 데뷔시킨 첫 그룹이자 첫 아티스트다. 앞서 이 팀은 해당 차트에 진입한 앨범 여덟 개, 일곱 개를 모두 1위에 올린 첫 팀이기도 했다.

음악 시장 집계업체 루미네이트에 따르면 이번 앨범은 미국에서 36만9000장의 판매량을 기록하며, 그룹 자체 최다 주간 기록을 경신했다.

'빌보드 200' 순위는 전통적인 음반 판매량 점수에 스트리밍 횟수를 음반 판매량으로 환산한 SEA(streaming equivalent albums), 디지털음원 다운로드 횟수를 음반 판매량으로 환산한 TEA(track equivalent albums)를 합산해 매긴다.

'디스 앤드 댓'의 전통적인 앨범 판매량은 35만7000장으로 역대 최고 주간 판매량을 기록했다. SEA는 1만1000장(오디오·비디오 스트리밍 1221만 회), TEA는 1000장으로 집계됐다.

스트레이 키즈는 이번 기록으로, 2000년대 이후 데뷔한 그룹 중 가장 많은 '빌보드 200' 1위 앨범 보유 기록도 연장했다. 또한 영국의 거물 록 밴드 '롤링스톤스(The Rolling Stones)'와 함께 '빌보드 200'에서 그룹 중 두 번째로 많은 1위 타이기록을 세웠다. 영국의 전설적인 록 밴드 '비틀스(The Beatles)'가 19번의 1위로 모든 아티스트 중 선두를 달리고 있다.

아울러 이번 앨범은 올해 발매된 앨범 중 여섯 번째로 큰 주간 유닛 기록을 세웠다. 전통적인 음반 판매 부문에서는 그룹 '방탄소년단(BTS)'의 '아리랑(ARIRANG)'(53만2000장)에 이어 올해 두 번째로 주간 판매량이 많다.

스트레이 키즈의 이번 앨범은 아리아나 그란데(Ariana Grande)의 '페탈(petal)'(2위)를 비롯 올리비아 로드리고(Olivia Rodrigo)의 '유 심 프리티 새드 포 어 걸 소 인 러브(you seem pretty sad for a girl so in love)' 등 현지 톱가수들의 앨범을 제치고 정상을 차지했다. 그란데, 로드리고의 앨범은 이번 주에 발매된 앨범이긴 하지만 근작이긴 하다. 스트레이 키즈는 최근 현지 거물급들의 새 앨범이 잇따라 발매되는 가운데서도 호성적을 거뒀다.

'디스 앤드 댓'은 스트레이 키즈가 전작 '두 잇(DO IT)' 이후 9개월 만에 내놓은 앨범이다. 틀에 갇히지 않는 대범함과 자유로운 에너지를 담았다. 이들은 이번 신보로 초동(발매일 기준 일주일 동안의 음반 판매량) 328만9269장을 기록하며 네 번째 초동 트리플 밀리언셀러를 달성했다.

타이틀곡 '디스 & 댓'은 칠(Chill)하고 쿨한 무드의 힙합 트랙이다. 나른하면서도 중독성 있는 멜로디 위로 무엇이든 해내겠다는 자신감을 건넨다. 팀 내 프로듀싱 팀 '쓰리라차(3RACHA: 방찬·창빈·한)'가 작사·작곡을 맡았다. 이 곡은 빌보드 메인 싱글차트 '핫100' 진입이 예상된다. 이 경우 스트레이 키즈는 해당 차트에 여섯 번째 진입하게 된다.

<뉴시스>

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