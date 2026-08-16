김민석, 호남 압승… 당권 레이스 승기

더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 선출을 위한 호남(전남광주·전북) 권리당원 투표에서 김민석 후보가 57.54%를 얻어 압승하며 정청래 후보(32.65%)를 24.89%포인트 차로 크게 앞섰다. 전체 권리당원의 약 33%가 몰린 최대 승부처에서 과반 득표로 압승하면서 호남 경선 전 1.48%포인트였던 두 후보의 누적 득표율 격차도 14.07%포인트까지 벌어졌다.

더불어민주당 김민석 당 대표 후보가 지난 15일 전북 익산시 원광대학교 문화체육관에서 열린 민주당 대표·최고위원 후보자 전북 합동연설회에 참석해 정견 발표하고 있다. 연합뉴스

민주당 중앙당선거관리위원회는 지난 15일 전북 익산시 원광대학교에서 당대표·최고위원 후보 합동연설회를 진행한 뒤 호남 권리당원 투표 결과를 이같이 발표했다.



김 후보는 전남광주에서 8만6558표(57.04%), 전북에서 5만2749표(58.39%)를 받아 호남에서 총 13만9307표를 얻었다. 정 후보는 전남광주 31.84%, 전북 34.00%로 총 7만9033표(32.65%)를 받았다. 호남 출신 송영길 후보는 전남광주 11.12%, 전북 7.61%로 총 2만3749표(9.81%)에 그쳤다.



호남 결과까지 합산한 누적 득표율은 김 후보가 23만5128표, 52.21%로 과반을 기록했고, 정 후보는 17만1768표, 38.14%를 기록했다. 2주차까지 김 후보 46.01%, 정 후보 44.53%로 초접전이었던 구도가 호남에서 크게 갈린 것이다. 대구·경북·경남에 적용되는 5% 가중치와 대의원 투표, 30%가 반영되는 국민여론조사를 합산한 최종 투표에서도 김 후보가 과반을 지킬 경우 선호투표제 결선 없이 당대표로 선출된다.



호남권의 한 민주당 의원은 “예년과 투표율에 큰 차이는 없어 투표율이 낮다고 표현할 수는 없다”며 “호남 권리당원의 집권 2년차 정부를 지원한다는 전략투표가 나타났다고 본다”고 말했다.



김 후보는 엑스(X)에 “호남의 큰 지지는 민주주의와 도약 성장에 대한 염원이고, 이재명정부에 대한 응원과 격려임을 안다”며 “머리 숙여 감사드리고 겸손히 마지막까지 전력을 다하며, 오직 국정 성공을 위해 절박하게 뛰겠다”고 적었다. 정 후보는 “호남 권리당원의 선택과 판단을 존중하고 더 정진하도록 하겠다”고 했다.



최고위원 경선에서는 박선원 후보가 호남에서 18.53%로 1위를 차지해 누적 17.70%로 기존 선두 최민희 후보(17.33%)를 제쳤다. 누적기준 서미화 후보는 15.65%로 3위, 김용 후보는 13.18%로 4위, 한민수 후보는 12.70%로 5위를 기록했다.

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