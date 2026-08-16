공공기관 개인정보 유출 5년새 7배 늘어

공공기관의 개인정보 유출 사고가 최근 5년 새 급증한 가운데, 처분이 끝난 사고 3건 중 2건 이상은 해킹이 아닌 직원의 업무과실에서 비롯된 것으로 나타났다. 올해 들어서는 상반기에만 164개 공공기관에서 개인정보 유출이 발생해 지난해 연간 규모를 이미 넘어섰다.

개인정보보호위원회. 연합뉴스

16일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 송언석 의원이 개인정보보호위원회로부터 제출받은 자료에 따르면 개인정보 유출 공공기관은 2021년 22곳에서 2022년 23곳, 2023년 41곳, 2024년 104곳, 지난해 128곳으로 늘었다. 올해는 6월까지 164곳으로 2021년의 7배를 넘어섰다.



유출 원인에서도 내부 관리 부실이 두드러졌다. 2022년부터 올해까지 개인정보위가 처분을 완료한 공공기관 개인정보 유출 사고 139건 가운데 업무과실이 94건으로 67.6%를 차지했다.



송 의원은 “공직자들의 관리 책임과 내부 통제체계를 전면적으로 점검해야 한다”고 밝혔다.

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