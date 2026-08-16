박명수, 200억 자산가 윤미애 자택 방문…반전 내부에 깜짝

200억 자산가 윤미애 이사의 자택이 공개된다.

16일 방송되는 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에는 박명수의 '걸어서 보스 집으로' 코너에서 최고급 수입차 판매왕이자 200억대 자산가인 윤미애 이사의 자택이 베일을 벗는다.

강남에 위치한 윤미애 이사의 자택은 자고 일어나면 가격이 치솟는 것으로 유명한 50억원대 아파트다. 부푼 기대감을 안고 들어선 박명수는 예상치 못한 전경을 확인하자마자 놀라움을 감추지 못한다.

자택 내부는 200억 자산가라는 화려한 수식어가 무색할 만큼 15년 된 김치냉장고와 10년 넘게 사용한 매트까지 그대로 있어 놀라움을 자아낸다. 특히 프레임도 없이 매트리스만 덩그러니 놓인 안방 풍경을 목격한 전현무는 "템플 스테이인가?"라고 동공 지진을 일으킨다.

하지만 이러한 소박한 살림살이 뒤에는 철저하게 계획된 윤미애 이사만의 재테크 노하우가 숨겨져 있어 반전을 선사한다. 윤미애 이사는 "제가 사면 다 오릅니다"라며 "나는 오직 부동산, 그림, 시계처럼 현금화가 가능한 자산에만 철저히 투자한다"고 자산 운용 철학을 밝힌다.

박명수는 사기만 하면 가격이 폭등하는 윤미애 이사의 금손 클래스에 감탄을 금치 못하면서도 "뭘 사도 오른다니 배 아파서 못 살겠다"라며 특유의 능청스러운 투정을 부려 현장을 웃음바다로 만든다는 후문이다.

200억대 자산가이자 수입차 판매왕 윤미애 이사의 반전 아파트의 내부 모습과 재태크 노하우는 본방송에서 확인할 수 있다.

'사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시40분에 방송된다.

<뉴시스>

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