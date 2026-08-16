“가뭄 끝에 찾아온 폭우”…경남도, 호우경보 확대에 ‘비상 2단계’ 격상 [날씨]

가뭄 해갈의 안도도 잠시 경남 지역에 기습 폭우가 쏟아지면서 경남도가 재난안전대책본부 비상근무를 ‘2단계’로 격상하고 총력 대응에 나섰다.

경남도는 16일 오후 12시50분을 기해 남해·사천·고성 등 3개 시·군에 호우경보가 발효되는 등 도내 전역으로 호우특보가 확대됨에 따라 비상 대응 체계를 2단계로 강화했다고 밝혔다.

경남도청 전경. 경남도 제공

현재 도내에는 호우경보 3곳을 포함해 창원·진주·김해 등 13개 시·군에 호우주의보가, 통영·거제·남해에는 강풍주의보가 함께 발효 중이다.

16일 오후 1시30분 기준 경남 도내 평균 누적 강수량은 54.5㎜를 기록하고 있으나, 남해안과 서부 지역을 중심으로 물폭탄이 쏟아지고 있다.

남해군 상죽 지점이 154.5㎜로 가장 많은 비가 내렸으며 사천시 선구동 146.0㎜, 하동군 금성 122.0㎜ 등 일부 지역에서는 이미 120㎜가 넘는 장대비가 관측됐다.

기상청은 17일까지 경남 전역에 50~150㎜, 남해안 등 많은 곳은 200㎜ 이상의 비가 더 내릴 것으로 내다봤다.

이에 따라 도는 산사태 우려 지역과 급경사지, 저지대 등 인명피해 위험 구역에 대한 예찰 활동을 대폭 강화했다.

또한 급류가 발생할 수 있는 하천변 산책로와 세월교, 지하차도 등 위험 시설에 대한 선제적 통제에 나섰다.

마을 방송과 재난문자 등 다양한 채널을 활용해 도민들에게 실시간 기상 상황과 행동요령도 지속적으로 안내하고 있다.

도 관계자는 “남해안과 서부 지역을 중심으로 돌풍과 번개를 동반한 강한 비가 계속되고 있다”며 “산사태나 하천 범람, 침수 피해에 대비해 비상 대응 체계를 한층 더 강화하고 있다”고 전했다.

이어 “도민 여러분께서는 계곡이나 해안가, 지하차도 등 위험 지역 출입을 삼가고 재난문자와 기상정보를 수시로 확인해 안전 확보에 만전을 기해 달라”고 당부했다.

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