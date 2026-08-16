미자, 주식 1억 손실 후 물밥…父 장광 "주식 다 날아갔다며"

주식으로 1억원 손실을 봤다고 밝힌 코미디언 미자의 근황이 공개됐다.

15일 유튜브 채널 '미자네 주막'에는 '주식 다 말아먹고 밥에 물 말아 먹는 40대 여자'라는 제목의 영상이 올라왔다.

주식으로 1억원 손실을 봤다고 밝힌 코미디언 미자의 근황이 공개됐다. 유튜브 캡처

영상에서 미자는 남편 김태현과 본가를 찾아 식구들과 식사하는 시간을 가졌다.

미자는 다른 가족들과 달리 물에 만 밥과 간장으로 식사했고, 남편 김태현은 미자에게 "요즘 많이 어렵냐?"라고 물었다.

미자는 "대장 내시경을 앞두고 있어 어쩔 수 없이 이렇게 먹는다"며 "살면서 이런 일이 잘 없다. 아파도 라면 먹는 사람"이라고 해명했다.

아버지 장광은 심각한 얼굴을 하며 "그런 것 같지가 않다. 뭐 사연이 있는 것 같은데? 주식 다 날아갔다며"라고 정곡을 찔렀다.

이에 미자는 손에 힘이 풀린 듯 숟가락을 놓쳤고 장광은 힘내라고 조심스럽게 응원했다.

장광은 "예전에 나한테 12만원 준 거 다시 보내주겠다. 한 주라도 더 보태라"라고 말해 웃음을 자아냈다.

앞서 미자는 자신이 운영 중인 유튜브 채널을 통해 주식 투자로 약 1억원의 손실을 보았다고 고백해 화제를 모았다.

<뉴시스>

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