'한 이닝 멀티히트' 이정후…4경기 만에 안타 생산

샌프란시스코 자이언츠의 주전 외야수 이정후가 4경기 만에 안타 생산을 재개했다.



이정후는 16일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 콜로라도 로키스와 홈 경기에 4번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 2안타 1볼넷 1득점으로 활약했다.

안타 치는 이정후. AP연합뉴스

안타를 기록한 건 홈런 포함 2안타를 친 11일 휴스턴 애스트로스와 홈 경기 이후 4경기 만이다.



시즌 타율은 0.290에서 0.293(430타수 126안타)으로 끌어올렸다.



이정후는 1회 2사 1루에서 볼넷으로 출루했다.



콜로라도 오른손 선발 투수 마이클 로렌젠을 상대로 풀카운트 승부 끝에 8구째 바깥쪽 공을 골라 1루로 걸어 나갔다.



후속 타선의 침묵으로 득점하진 못했다.



2개의 안타는 1-1로 맞선 4회말 공격 때 모두 나왔다.



선두 타자로 나선 이정후는 로렌젠의 7구째 바깥쪽 체인지업을 공략해 중전 안타를 치고 출루했다.



이후 샌프란시스코 타선은 상대 팀 마운드의 제구 난조를 틈타 대거 6득점 했고, 이 과정에서 이정후도 홈을 밟았다.



샌프란시스코 타선이 한 바퀴 돈 뒤 다시 타석에 들어선 이정후는 2사 1루에서 바뀐 투수인 좌완 파커 무신스키를 상대로 좌전 안타를 때려 멀티히트(한 경기 2안타 이상)를 완성했다.



이정후는 이후 추가 안타를 기록하지 못했다.



7-1로 앞선 6회말 2사 1루에서 중견수 뜬 공으로 물러났고, 남은 이닝에서 타석이 돌아오지 않았다.



샌프란시스코는 7-1로 승리했다.



애틀랜타 브레이브스의 김하성은 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트파크에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와 홈 경기 2-10으로 뒤진 9회말 1사 3루에서 대타로 출전해 3루 땅볼을 쳐 타점을 추가했다.



1타수 무안타 1타점을 기록한 김하성의 시즌 타율은 0.067에서 0.066(76타수 5안타)로 떨어졌다.



애틀랜타는 3-10으로 패했다.



샌디에이고 파드리스의 송성문은 클리블랜드 가디언스와 방문 경기에서 결장했다.



샌디에이고는 1-6으로 패해 6연승에 마침표를 찍었다.



지난 10일 밀워키 브루어스로 이적한 뒤 올 시즌 첫 빅리그 경기를 뛰었던 배지환은 새로운 둥지를 튼 지 6일 만에 방출 대기(DFA·Designated for assignment) 명단에 올랐다.



배지환은 영입 의사를 밝힌 팀이 나타나면 곧바로 이적할 수 있지만, 그를 원하는 팀이 나타나지 않으면 마이너리거로 신분이 바뀌거나 자유계약선수(FA)가 된다.

<연합>

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