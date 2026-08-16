곽범, 외모 관리에 수천만 원 투자 고백

코미디언 곽범이 방송에서 그동안 외모 관리를 위해 받아온 각종 시술과 치료 경험을 솔직하게 공개했다.

15일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘아는 형님’에는 코미디언 황제성, 남호연, 임우일, 곽범이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

코미디언 곽범이 방송에서 그동안 외모 관리를 위해 받아온 각종 시술과 치료 경험을 솔직하게 공개했다. 아는형님 Knowingbros

이날 곽범은 왕홍 체험했던 경험이 언급되자 ‘장카설범(장원영, 카리나, 설윤, 곽범)’이라는 별칭을 언급했다. 곽범은 당시 대표적인 반응으로 해당 별칭에 대한 댓글이 많았다고 설명했다.

이후 민경훈이 “범이가 예뻐진 게 성형에 돈을 많이 썼다더라”고 곽범의 외모가 이전보다 달라진 것과 관련해 성형이나 시술에 상당한 비용을 들였다는 이야기를 꺼냈다. 이에 곽범은 지금까지 받은 시술 비용을 모두 계산해 보니 “수천 만 원을 썼다”고 털어놨다.

곽범은 과거 유튜브 활동을 할 때는 화면이 작다는 이유로 외모 관리에 크게 신경 쓰지 않았다고 말했다. 그러면서 개그맨이 되기 전부터 알고 지내던 작가에게 방송을 해보는 것이 어떻겠냐는 이야기를 들었던 일도 언급했다.

당시에는 체중이 93㎏까지 늘어난 상태였다고 밝히기도 했다. 이후 본격적으로 외모 관리에 관심을 갖기 시작했고, 여러 시술을 경험하면서 ‘중독’으로 표현될 만큼 많이 하게 됐다는 것이 곽범의 설명이다.

그가 직접 언급한 관리 항목도 다양했다. 앞머리 모발 이식을 비롯해, 턱 보톡스와 라미네이트를 받았다고 밝혔다. 이와 함께 수염 제모를 진행했으며 티타늄 리프팅, 울쎄라, 써마지 등 여러 피부 관련 시술도 경험했다고 고백했다.

곽범은 여러 가지 시술을 계속 받다 보니 어느 순간 외모 관리 자체에 빠져들게 됐다는 취지로 이야기했다. 단순히 한두 가지 관리를 받은 것이 아니라 헤어와 치아 등 다양한 부분을 관리해왔던 셈이다.

이날 곽범은 솔직하게 고백하며 출연진과 함께 외모 변화와 관련한 다양한 이야기를 주고받았다. 특히 평소 코미디언으로 활약하며 보여준 이미지와 달리 외모 관리를 위해 상당한 시간과 비용을 투자해왔다는 사실은 눈길을 끌었다.

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