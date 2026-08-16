지난달 줄어든 청년 취업자 절반 ‘AI 고노출 업종’

지난달 감소한 청년층(15∼29세) 취업자의 절반 이상이 인공지능(AI) 고노출 업종에 집중된 것으로 나타났다.

16일 국가데이터처에 따르면 7월 청년층 취업자는 전년 동월 대비 19만1362명 감소했다. 이중 정보통신업 청년 취업자는 1년 전보다 7만4517명 줄었다. 마이크로데이터 온라인 분석이 가능한 2014년 이후 월간 기준 역대 최대 감소 폭이다.

지난 12일 오후 서울 마포구 서울서부고용복지플러스센터를 찾은 한 구직자가 청년층을 위한 취업특강을 듣기 위해 강의실로 향하고 있다. 뉴스1

전문·과학및기술서비스업 청년 취업자 역시 2만3640명 줄었다. 두 업종에서 줄어든 청년 취업자 수는 9만8157명으로, 7월 전체 청년층 취업자 감소분의 51.3%를 차지했다.

정보통신업과 전문, 과학 및 기술서비스업은 대표적인 AI 고노출 업종으로 꼽힌다. 7월 기준 청년 고용 시장에서 정보통신업(5.2%)과 전문·과학및기술서비스업(6.5%) 취업자 수가 차지하는 비중이 11.6%인데, 이들 두 업종에 취업자 감소세가 집중된 것이다.

이는 청년층이 AI 노출도가 높은 일자리에 상대적으로 많이 종사한다는 분석과 맥이 닿아 있다. 한국은행이 지난해 2월 발표한 ‘AI와 한국경제’ 보고서에 따르면, 저연령층은 교육 수준의 차이 등으로 고연령층보다 AI 노출도가 높은 일자리에 더 많이 종사하는 것으로 나타났다. 보고서는 “국내 일자리 중 절반 이상인 51%가 AI 도입에 큰 영향을 받을 것”이라면서 “여성, 청년층, 고학력·고소득층에게 AI는 위기이자 기회로 작용할 것”이라고 내다봤다.

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