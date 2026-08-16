안정성 높은 ‘임금’근로자 4개월 연속 줄었다…짙어지는 고용 없는 성장의 그늘

안정적인 일자리로 평가 받는 ‘임금근로자’가 코로나19 팬데믹 이후 처음으로 4개월 연속 준 것으로 나타났다. 지난달 전체 취업자가 10만여명 늘었는데, 자영업자로 대표되는 비임금근로자가 그나마 늘면서 전체 취업자 증가세를 견인한 셈이다. 청년층 고용 불안이 지속되는 가운데 ‘고용 없는 성장’의 그늘이 짙어지고 있다는 분석이다.

‘임금근로자’가 코로나19 팬데믹 이후 처음으로 4개월 연속 준 것으로 나타났다. 게티이미지뱅크

16일 국가데이터처 국가통계포털과 경제활동인구조사 마이크로데이터 분석 결과 지난달 임금근로자는 2248만7000명으로 전년 동월과 비교해 1만1000명 감소했다. 임금근로자는 지난 4월 4만3000명 감소를 시작으로 5월 11만5000명, 6월 8만1000명 각각 주는 등 4개월 연속 감소 흐름이다.

임금근로자가 연속 감소세가 지속되고 있는 건 코로나19 팬데믹으로 고용시장의 충격이 컸던 2020년 3월~2021년 2월 이후 처음이다. 그만큼 한국 고용시장에서 임금근로자 감소 자체가 드문 일이란 의미다. 1982년 7월 관련 통계 작성 이후 임금근로자가 4개월 이상 연속 감소한 것은 외환위기 때인 1998년 1월∼1999년 3월(15개월), 코로나118 팬데믹 시절(12개월), 1993년 1∼4월(4개월)에 이어 이번이 네 번째다.

7월 기준 임금근로자 증감을 산업별로 보면 전문·과학·기술 서비스(-8만6000명)에서 감소폭이 컸다. 이 부문은 연구개발업, 건축 엔지니어링을 비롯해 변호사·회계사 등 전문 법무·회계 서비스 등 ‘전문직’ 영역을 포함한다. 인공지능(AI) 도입에 따른 일자리 대체 영향이 있을 것이란 분석이다. 그 뒤로는 도매 및 소매업(-7만2000명), 건설업(-7만1000명), 협회 및 단체 개인서비스업(-4만4000명), 교육서비스업(-2만7000명), 제조업(-2만6000명) 순이었다. 연령별로는 청년층에서 임금근로자가 21만명 감소했지만, 60대에서는 8만7000명 늘었다. 세부적으로 20~24세에서 13만8000명 줄었고, 40~44세(-10만6000명), 청년층 핵심 취업 연령층인 25~29세에서 8만7000명 감소했다.

청년층의 경우 전체 취업자로 넓혀 봐도 ‘AI 고노출’ 업종에서 감소세가 뚜렷했다. 7월 청년층 취업자는 19만1362명 감소했는데, 이 중 정보통신업 취업자가 7만4517명 줄었다. 이는 마이크로데이터 온라인 분석이 가능한 2014년 이후 월간 기준 역대 최대 감소폭이다. 전문, 과학 및 기술서비스업의 청년 취업자 역시 2만3640명 줄었다. 지난해까지만 해도 청년 취업자 수 감소분의 67.5%가 제조업과 숙박·음식업에서 나왔는데, 올해 들어서는 감소폭의 절반 이상이 AI 고노출 업종으로 집중되고 있다.

임금근로자 감소세는 자영업자·무급가족종사자 등으로 구성된 ‘비임금근로자’가 메웠다. 지난달 전체 취업자 수는 2913만8000명으로 전년 동월보다 10만8000명 늘었다. 취업자 증가폭이 넉 달 만에 두 자릿수로 올라왔지만, 세부적으로 뜯어보면 비임금근로자이 증가세를 이끌었다는 것이다. 지난달 비임금근로자는 664만9000명으로 1년 전보다 11만9000명 늘었다. 비임금근로자 중 감소세인 무급가족종사자를 뺀 자영업자는 7월에 15만명 늘었다.

7월 기준 비임금근로자 중 고용원이 있는 자영업자는 도매 및 소매업(3만명)에서 증가 폭이 가장 컸다. 이어 보건업 및 사회복지(1만9000명), 운수 및 창고업(1만2000명)에서 많이 늘었다. 고용원이 없는 자영업자는 협회 및 단체 개인서비스(3만3000명), 전문·과학·기술 서비스(3만명), 부동산업(2만2000명), 정보통신업(1만9000명) 등에서 증가 폭이 컸다. 전체 자영업자를 연령별로 보면 30대(6만4000명), 60대(3만6000명) 등에서 증가폭이 컸다.

통상 임금근로자는 평균적으로 고용보험·산재보험·퇴직급여 등 사회안전망의 적용범위가 넓고 정기적인 임금이 지급돼 소득과 고용의 안정성이 상대적으로 높다. 반면 자영업자 등 비임금근로자는 경기·매출 변동이 소득에 직접 반영되고 사회보험의 보호도 상대적으로 취약해 소득 변동성과 생계 위험에 더 크게 노출된다.

정부는 청년 일자리 회복방안을 조속히 마련해 발표하고, 제조·건설업 등 부진업종에 대해서도 맞춤형 고용대책을 마련할 계획이다. 재정경제부 관계자는 “고용은 경기 후행성이 있으니 유가를 포함해 중동전쟁 영향이 해소된다면 경기 회복의 온기가 고용시장까지 파급되고 신규 채용이 다시 활발해지면서 임금근로자 고용도 더 좋아질 수 있을 것”이라고 밝혔다.

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