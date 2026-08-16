‘월드컵 결승전 결승골’ 토레스, 820억원에 PSG행

2026 북중미 월드컵 아르헨티나와 결승 연장전에서 스페인의 우승을 이끈 결승골을 터뜨리며 ‘월드컵 영웅’으로 떠오른 페란 토레스(26)가 스페인 프리메라리가 FC바르셀로나를 떠나 프랑스 강호 파리 생제르맹(PSG)에 새 둥지를 튼다.

PSG는 16일 토레스와 5년 계약을 체결했다고 공식 발표했다. 구단 측은 구체적인 이적료를 밝히지 않았지만, 프랑스 스포츠 전문 매체 레키프는 PSG는 바르셀로나에 5000만유로(약 820억원)를 지불했다고 보도했다.

페란 토레스. 로이터연합뉴스

토레스는 최근 2026 북중미 월드컵 결승전 당시 후반 교체 투입돼 연장에서 바운드된 공을 놓치지 않고 강력한 왼발 슈팅으로 크로스바 하단을 꿰뚫으며 스페인의 1-0 승리를 이끌었다.

스페인 발렌시아 유스 출신인 토레스는 발렌시아 시절 이강인(AT마드리드)과 한솥밥을 먹으며 유망주로 함께 성장했다. 공교롭게도 이강인이 떠난 직후의 PSG 유니폼을 입게 됐다.

발렌시아와 맨체스터 시티를 거쳐 2022년 1월 5500만유로의 이적료로 바르셀로나 유니폼을 입은 토레스는 바르셀로나 소속으로 207경기에 나서 65골을 기록했고, 지난 시즌에는 모든 대회를 통틀어 커리어 하이인 21골을 몰아쳤다.

이번 이적으로 토레스는 과거 바르셀로나에서 잠시 호흡을 맞췄던 프랑스의 간판스타 우스만 뎀벨레와 다시 뭉치게 됐고, 무엇보다 2020년 스페인 대표팀 사령탑 시절 자신에게 A매치 데뷔 기회를 준 은사 루이스 엔리케 감독과 다시 만났다.

현재 PSG에는 발롱도르 수상자인 뎀벨레를 비롯해 데지레 두에, 흐비차 크바라츠헬리아, 신입생 마그네스 아클리우셰, 브래들리 바르콜라 등 쟁쟁한 자원들이 버티고 있어 화려한 공격진을 구축하게 됐다.

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