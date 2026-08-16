전세 또 뒤집히나…우크라, 러 탄도미사일에 속수무책 위기

패트리엇 요격미사일이 바닥나면서 우크라이나가 러시아의 탄도미사일 공격에 속수무책이 됐다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 15일(현지시간) 보도했다.



FT는 우크라이나 당국자들을 인용해 러시아가 이달 5일과 8일에 키이우를 탄도미사일로 공격했으나, 우크라이나는 이 중 단 하나도 요격하지 못했다고 전했다.

우크라이나 키이우를 겨냥한 러시아의 8월 5일 공습. AFP연합뉴스

우크라이나는 5일과 8일 공습 당시 최근 몇 주간 미국이 제공해준 소량의 패트리엇 요격미사일을 모두 써 버린 상태였다.



우크라이나 공군에 따르면 러시아는 5일에 키이우를 탄도미사일 24발, 대함미사일 4발, 드론 115대로 공격했다.



이 중 드론 98대는 격추됐으나 미사일은 단 한 발도 요격되지 않았다.



FT에 따르면 8일에는 러시아의 탄도미사일 6발이 키이우 내 표적에 맞았고, 3명이 사망했다.



요격미사일 부족이 매우 심각해진 가운데, 우크라이나 공군은 러시아가 발사한 미사일의 수를 매일 공개해온 관행을 중단했다.



우크라이나 정부 관계자들은 이런 조치가 안보를 이유로 이뤄지긴 했으나 부분적으로는 대중의 사기를 유지하기 위한 면도 있다고 설명했다.



볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 키이우에 대한 러시아의 미사일 공격 후에 소셜 미디어 X에 추가 방공체계 제공 지연을 비판하며 "우리 국민에게는 분명 더 많은 보호가 필요하다"고 썼다.



그는 "탄도미사일 방어 능력, 패트리엇·SAMP/T·NASAMS·호크용 요격미사일, 그리고 우리 F-16 전투기까지, 이 모든 것이 소용이 있고 인명 보호에 도움이 되는 것은 이곳 우크라이나에 있을 때이지, 러시아의 공격에서 수천 ㎞ 떨어진 창고에 놓여 있을 때가 아니다"라고 말했다.



러시아가 우크라이나의 전력·가스·상수도 기반시설을 상대로 또 한 번의 대규모 미사일·드론 공격을 벌일 것으로 예상되는 겨울을 견디려면, 패트리엇 체계용 PAC-3 요격미사일이 최소 300발 필요하다는 게 우크라이나 측 추산이다.



우크라이나는 올 여름 초에 러시아 에너지 시설에 대한 장거리 공격으로 소련 붕괴 이후 러시아에 최악의 연료 위기를 일으키면서 전황을 호전시켰다.



그러나 미국이 우크라이나전 확전을 경계하고 우크라이나에 요격미사일을 공급해주던 우방들의 재고도 바닥나면서 이런 동력은 겨울 전에 약화할 위험에 처했다.



최근 러시아는 탄도미사일 생산과 사용을 늘리고 있다.



우크라이나 국방정보총국(HUR) 부국장 바딤 스키비츠키는 러시아군이 7월에 발사한 탄도미사일과 극초음속미사일의 수가 사상 최대인 198발이었다고 분석했다.



그는 러시아가 한 달에 탄도미사일 약 60발을 생산하고 있으며, 7월에는 최소 65발을 생산했다고 말했다.



스페인·그리스 등 일부 유럽 국가들은 상당한 패트리엇 요격미사일 재고를 보유하고 있으며, 우크라이나는 이들에게도 공유를 늘려 달라고 요청하고 있다.



하지만 이란과의 전쟁으로 미국과 페르시아만 지역 동맹국들의 요격미사일 재고가 소모됐고, 이를 보충하는 데 수개월 또는 수년이 걸릴 수 있다는 전망이 나오면서 우크라이나의 우방국들이 고민에 빠졌다. 마그달레나 솝코비아크차르네츠카 폴란드 국방차관은 패트리엇 요격미사일 추가분을 우크라이나에 보내줄지 여부에 대한 결정이 며칠 내로 이뤄질 예정이라고 최근 밝혔다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 7월 초 튀르키예에서 열린 북대서양조약기구(NATO) 정상회의에서 우크라이나가 우크라이나와 유럽에서 패트리엇 요격미사일을 생산할 수 있도록 면허를 부여할 뜻을 밝혔으나, 최근 이런 입장에서 후퇴한 듯한 분위기가 감지되고 있다.



FT가 전한 관계자들의 전언에 따르면 7월 말 젤렌스키 대통령을 백악관에서 만났을 때 트럼프 대통령은 향후 수개월간 우크라이나가 써야 할 추가 패트리엇 방공 요격미사일 제공에 동의하지 않았다.



당시 회동에 동석한 세르히 키슬리차 우크라이나 대통령실 부실장은 트럼프 대통령이 젤렌스키 대통령의 요청을 거절한 것은 아니라고 말했다.



그는 "거절은 없었다"고 말하며, 키이우는 미국이 추가 미사일을 제공할 것으로 계속 기대하고 있다고 덧붙였다. 다만 아직 승인은 이뤄지지 않았다.



FT에 따르면 이달 초 키이우에서 군·안보 고위 당국자들과 만난 젤렌스키 대통령은 요격미사일 공급 결정 지연이 "우크라이나를 보다 더 순응적으로 만들려는 정치적 조치"일 수도 있다며 답답한 심경을 토로했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지