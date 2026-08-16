'스파이더맨 4' 올해 최단 700만 넘겼다…'오디세이'는 400만 돌파

톰 홀랜드 주연의 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 올해 최단기간 700만 관객을 돌파했다.



16일 배급사 소니 픽쳐스는 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 누적 관객 수가 이날 기준 700만을 넘겼다고 밝혔다.

16일 서울 시내 한 영화관에 스파이더맨 홍보 포스터가 걸려 있다.

지난달 29일 개봉한 이후 19일째 기록으로, 개봉 24일째 700만 고지를 넘긴 장항준 감독의 '왕과 사는 남자'보다 빨랐다.



'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨' 시리즈의 네 번째 작품으로, 애인과 친구를 비롯해 모든 사람의 기억에서 지워진 피터 파커(톰 홀랜드 분)가 정체성을 찾아가는 과정을 그렸다.



'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 전작인 '스파이더맨: 홈커밍'(2017·725만 명), '스파이더맨: 노 웨이 홈'(2021·755만 명)의 최종 관객 수 돌파도 눈앞에 두고 있다.



지난 5일 개봉한 크리스토퍼 놀런 감독의 신작 '오디세이'는 개봉 12일째 400만 관객을 돌파했다.



호메로스의 서사시 '오디세이아'를 원작으로 하는 '오디세이'는 이타카의 왕 오디세우스(맷 데이먼 분)가 트로이 전쟁 이후 갖은 고초를 겪으며 귀향하는 과정을 그린 작품이다.



영화사 최초로 모든 장면을 아이맥스 필름으로 촬영했고, 맷 데이먼과 앤 해서웨이, 톰 홀랜드, 젠데이아, 샬리즈 세런, 로버트 패틴슨 등 할리우드 배우들이 총출동했다.



관객들의 평가를 바탕으로 하는 CGV 에그지수는 98%로 매우 높은 점수를 기록하고 있다.

<연합>

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