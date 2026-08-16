'로카르노 연기상' 김민희, 아들 언급하며 '울컥' "사랑하는 마음"

"앞으로 진짜 사랑하는 마음만 가지고 연기하겠습니다."

배우 김민희(44)가 홍상수(66) 감독의 신작 '눈 둘 데가 없네'로 스위스 로카르노 영화제에서 두 번째 최우수연기상을 품에 안으며 울컥했다.

김민희. 로카르노 영화제 유튜브 캡처

15일(현지시간) 막을 내린 제79회 로카르노 국제영화제 폐막식에서 최우수연기상 수상자로 호명된 김민희는 단상에 올라 벅찬 감정을 숨기지 못했다. 2024년 '수유천'으로 제77회 로카르노 영화제 최우수연기상을 받은 지 2년 만의 영예다.

자신의 이름이 불리자 옆자리의 홍 감독과 손을 맞잡으며 기쁨을 나눈 김민희는 "이렇게 시처럼 아름다운 영화를 만들어주신 감독님께 너무 감사드린다. 원더풀한 동료들과 이 상을 함께 나누고 싶다"고 입을 열었다.

이어 현장에 함께하지 못한 이들과 지난해 태어난 아들을 떠올리며 목이 멘 듯 울먹였다. 김민희는 "나의 또 다른 동료 수미, 너무 고맙다. 지금 아가랑 같이 있다. 제주 친구들에게도 이렇게 기쁜 소식을 전하게 돼 너무 기쁘고 고맙다"고 진심 어린 애정을 드러냈다.

그러면서 "마음이 힘들고 답답해질 때 이 영화를 매번 꼭 다시 보겠다"며 객석에 있는 홍 감독을 향해 고개 숙여 깊은 감사를 전했다.

이번 영화제에서 '눈 둘 데가 없네'는 김민희의 최우수연기상을 비롯해 감독상, 에큐메니컬 심사위원상까지 거머쥐며 3관왕에 올랐다. 이혼 가정의 딸 상희(김민희 분)가 엄마를 찾아 제주로 향하는 여정을 담은 이 작품은 올해 하반기 국내 개봉 예정이다.

한편 김민희와 홍 감독은 2015년 영화 '지금은맞고그때는틀리다'를 통해 인연을 맺은 뒤 2017년 연인 사이임을 공개 인정했다. 두 사람이 공식 행사에 모습을 드러낸 것은 지난해 4월 아들을 얻은 이후 처음이다.

김민희는 앞서 기자회견에서 출산 후 첫 복귀 소감에 대해 "아기를 낳고 2년 정도 쉬다 처음 찍은 영화라 이전과 상태가 달랐다"며 "촬영장에서도 수유와 이유식 준비를 병행하며 육아와 촬영을 함께했다"고 전했다.

<뉴시스>

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