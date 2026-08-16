“get along GREAT!” 트럼프, ‘김정은 사진’ SNS에 또 올려

도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 김정은 북한 국무위원장과 2019년 6월 판문점에서 만난 사진을 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올렸다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 오후 트루스소셜에 올린 자신과 김정은 북한 국무위원장의 판문점 사진 게시글. 트루스소셜 캡처

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 김 위원장과 판문점 공동경비구역(JSA)에서 나란히 찍은 사진을 게시하고, “이 특정 사진에선 사이가 좋아 보이지 않지만, 우리가 웃고 있는 사진들도 많이 있다”며 “김정은과 나는 사이가 좋다!(get along GREAT!)”고 짧게 적었다.

트럼프 대통령과 김 위원장의 판문점 회동은 트럼프 대통령 집권 1기 시절인 2019년 6월 30일 이뤄졌다. 2018년 6월 12일 싱가포르 회담, 2019년 2월 27∼28일 베트남 하노이 회담에 이은 세 번째 만남으로, 하노이 회담이 결렬되면서 양측의 관계가 경색된 가운데 이를 풀어보려던 당시 문재인정부의 노력이 반영된 회담이었다.

당시 트럼프 대통령은 김 위원장과 군사분계선에서 만나 악수한 뒤 잠시 북측으로 넘어갔다. 트럼프 대통령은 재임 중 북한 땅을 밟은 최초의 미국 대통령으로 기록됐다. 이후 두 정상은 문 대통령이 합류한 가운데 남측 자유의집에서 1시간 가까이 회담했다. 하지만 이후 두 정상은 다시 대면하지 못했다. 앞서 트럼프 대통령은 지난 6월 13일에도 김 위원장과의 첫 만남인 싱가포르 회담 사진을 트루스소셜에 올린 바 있다.

트럼프 대통령이 김 위원장과 만난 사진을 연달아 올리는 것은 김 위원장과의 정상회담 재추진에 관심이 있다는 메시지를 거듭 발신하는 것으로 풀이된다. 이란 전쟁이 트럼프 대통령이 원하는 것처럼 분명한 결론을 내지 못하고 지지부진한 상황에서 ‘평화 지도자’의 모습을 부각할 수 있는 새로운 기회를 찾는 것으로도 풀이된다. 다만 트럼프 대통령이 꾸준히 김 위원장과의 만남에 대한 관심을 드러내는 것과 별개로 미국과 북한 간 실제 물밑 대화를 이어가는 것으로 볼 여지는 현재로선 없다는 것이 한국과 미국 양국 당국자들의 언급이다.

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