“get along GREAT!” 트럼프, ‘김정은 사진’ SNS에 또 올려

도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 김정은 북한 국무위원장과 2019년 6월 판문점에서 만난 사진을 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 올렸다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 김 위원장과 판문점 공동경비구역(JSA)에서 나란히 찍은 사진을 게시하고, “이 특정 사진에선 사이가 좋아 보이지 않지만, 우리가 웃고 있는 사진들도 많이 있다”며 “김정은과 나는 사이가 좋다!(get along GREAT!)”고 짧게 적었다.
트럼프 대통령과 김 위원장의 판문점 회동은 트럼프 대통령 집권 1기 시절인 2019년 6월 30일 이뤄졌다. 2018년 6월 12일 싱가포르 회담, 2019년 2월 27∼28일 베트남 하노이 회담에 이은 세 번째 만남으로, 하노이 회담이 결렬되면서 양측의 관계가 경색된 가운데 이를 풀어보려던 당시 문재인정부의 노력이 반영된 회담이었다.
당시 트럼프 대통령은 김 위원장과 군사분계선에서 만나 악수한 뒤 잠시 북측으로 넘어갔다. 트럼프 대통령은 재임 중 북한 땅을 밟은 최초의 미국 대통령으로 기록됐다. 이후 두 정상은 문 대통령이 합류한 가운데 남측 자유의집에서 1시간 가까이 회담했다. 하지만 이후 두 정상은 다시 대면하지 못했다. 앞서 트럼프 대통령은 지난 6월 13일에도 김 위원장과의 첫 만남인 싱가포르 회담 사진을 트루스소셜에 올린 바 있다.
트럼프 대통령이 김 위원장과 만난 사진을 연달아 올리는 것은 김 위원장과의 정상회담 재추진에 관심이 있다는 메시지를 거듭 발신하는 것으로 풀이된다. 이란 전쟁이 트럼프 대통령이 원하는 것처럼 분명한 결론을 내지 못하고 지지부진한 상황에서 ‘평화 지도자’의 모습을 부각할 수 있는 새로운 기회를 찾는 것으로도 풀이된다. 다만 트럼프 대통령이 꾸준히 김 위원장과의 만남에 대한 관심을 드러내는 것과 별개로 미국과 북한 간 실제 물밑 대화를 이어가는 것으로 볼 여지는 현재로선 없다는 것이 한국과 미국 양국 당국자들의 언급이다.
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