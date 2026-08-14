장동혁, 이재명 ‘임기 단축 개헌’ 보도에 “고래가 사막 건넌단 말”

장동혁 국민의힘 대표는 이재명 대통령이 임기 단축을 감수하고서라도 ‘분권형 권력 구조 개헌’을 추진할 수 있다는 취지로 발언했다는 보도에 대해 “고래가 사막을 지나가겠다는 말과 같다”며 강력히 비판했다.
장 대표는 14일 자신의 페이스북을 통해 “지지율이 폭락하자 어지간히 조급한 모양”이라며 “재판 재개를 생각하면 겁도 나겠지만, 그런다고 지지율이 올라가지 않고 오히려 더 떨어질 것”이라고 지적했다.
이어 장 대표는 “이 대통령이 다시 들고나온 ‘분권형 개헌’은 임기 포기라는 믿을 수 없는 말로 국민을 현혹하는 것”이라며 “결국 ‘연임 불가’ 규정을 우회해 쥔 권력을 놓지 않으려는 꼼수에 불과하다”고 주장했다.
또한 그는 “‘임기 단축 개헌 후 시민으로 돌아가 당당히 재판받겠다’고 선언한다면 모를까, 애당초 있을 수 없는 일”이라며 날을 세웠다.
앞서 김태호 국민의힘 의원은 언론 인터뷰를 통해 최근 여야 중진 의원들과의 골프 회동 자리에서 이 대통령이 “내 임기를 단축해서라도 개헌해야 한다고 생각한다”는 취지의 언급을 했다고 전한 바 있다.
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