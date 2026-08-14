장동혁, 이재명 ‘임기 단축 개헌’ 보도에 “고래가 사막 건넌단 말”

국민의힘 장동혁 대표가 14일 오전 경남 밀양시 무안면 일대 가뭄 피해 현장을 찾아 말라붙은 논을 살펴보며 피해 상황을 점검하고 있다. 뉴시스

장동혁 국민의힘 대표는 이재명 대통령이 임기 단축을 감수하고서라도 ‘분권형 권력 구조 개헌’을 추진할 수 있다는 취지로 발언했다는 보도에 대해 “고래가 사막을 지나가겠다는 말과 같다”며 강력히 비판했다.

장 대표는 14일 자신의 페이스북을 통해 “지지율이 폭락하자 어지간히 조급한 모양”이라며 “재판 재개를 생각하면 겁도 나겠지만, 그런다고 지지율이 올라가지 않고 오히려 더 떨어질 것”이라고 지적했다.

이어 장 대표는 “이 대통령이 다시 들고나온 ‘분권형 개헌’은 임기 포기라는 믿을 수 없는 말로 국민을 현혹하는 것”이라며 “결국 ‘연임 불가’ 규정을 우회해 쥔 권력을 놓지 않으려는 꼼수에 불과하다”고 주장했다.

또한 그는 “‘임기 단축 개헌 후 시민으로 돌아가 당당히 재판받겠다’고 선언한다면 모를까, 애당초 있을 수 없는 일”이라며 날을 세웠다.

앞서 김태호 국민의힘 의원은 언론 인터뷰를 통해 최근 여야 중진 의원들과의 골프 회동 자리에서 이 대통령이 “내 임기를 단축해서라도 개헌해야 한다고 생각한다”는 취지의 언급을 했다고 전한 바 있다.

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