파리바게뜨, 25일부터 빵·케이크·디저트 127종 평균 5% 인상

파리바게뜨는 오는 25일부터 빵류 86종과 케이크·디저트류 41종 등 총 127종의 품목을 평균 5.0% 인상한다고 14일 밝혔다.

주요 품목별 권장 소비자가격 기준으로 '상미종 생식빵'이 3천900원에서 4천100원으로 5.1%, '카스테라'가 2천400원에서 2천500원으로 4.2%, '마이 넘버원 케이크'가 3만5천원에서 3만6천원으로 2.9% 오른다.

파리바게뜨 해외 매장. 상미당홀딩스 제공

파리바게뜨의 가격 인상은 지난해 2월 이후 1년 6개월 만이다.

파리바게뜨는 "원료비와 각종 제반 비용 상승에 따라 불가피하게 가격을 조정하게 됐다"고 설명했다.

앞서 파리바게뜨를 운영하는 파리크라상의 관계사인 비알코리아는 지난 2일부터 던킨 도넛 39종의 가격을 평균 6.5% 인상했다. 같은 관계사인 삼립 또한 다음 달 1일부터 빵 제품 59종의 가격을 평균 9.4% 올릴 예정이다.

아울러 파리바게뜨의 경쟁사인 뚜레쥬르도 지난달 31일부터 총 76종 제품의 권장 소비자 가격을 평균 8.2% 올렸다.

<연합>

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