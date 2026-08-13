박찬대 인천시장, 주한 중국대사 만나 "미래지향적 교류 확대"

박찬대 인천시장은 13일 인천시청에서 다이빙(戴兵) 주한 중국대사를 만나 한중 우호관계 강화와 인천·중국 간 교류·협력 확대 방안을 논의했다.



박 시장은 이 자리에서 "인천은 한국 화교사회가 처음 뿌리내리고 가장 오래된 차이나타운이 위치한 한중 인연의 출발점이자 관문"이라고 말했다.

다이빙 주한 중국대사와 면담하는 박찬대 인천시장(오른쪽). 인천시 제공

이어 "시장 재임 기간 인천과 중국 간의 미래지향적 교류를 한층 확대해 양국 관계의 우호적인 발전을 든든하게 뒷받침하도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.



다이 대사는 박 시장의 취임을 축하하면서 "인천시는 그동안 지방정부 차원에서 중국과의 교류·협력을 꾸준히 확대해 왔으며, 이런 노력이 양국 국민 간 상호 이해와 우호 증진에 크게 기여했다"고 화답했다.



그러면서 "앞으로도 인천시가 중국과의 교류·협력을 적극적으로 추진해 한중 지방정부 교류에 구심점 역할을 해주기를 기대한다"고 말했다.



인천시와 주한 중국대사관은 2019년부터 '인차이나포럼'을 공동 주최해 한중 지식·교류·비즈니스 플랫폼으로 발전시키는 등 다각적인 협력과 소통을 이어가고 있다.

<연합>

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