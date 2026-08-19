47억 재산 공개 후폭풍…배우 이정진이 SNS로 받은 메시지

배우 이정진이 약 47억원의 거대 자산을 예능 프로그램에서 당당히 공개한 이후, 쏟아지는 사생활 침해와 다이렉트 메시지(DM) 세례로 극심한 고충을 겪고 있다. 화려한 자산 포트폴리오 뒤에 가려진 연예인 자산가의 냉혹한 현실이 대중의 이목을 집중시키고 있다.

47억 자산 공개 후 쏟아진 연락, 이정진이 털어놓은 솔직한 심경. tvN STORY ‘남겨서 뭐하게’

지난 27일 방송된 tvN STORY 예능프로그램 ‘남겨서 뭐하게’에 출연한 이정진은 과거 예능을 통해 자신의 재산을 낱낱이 공개하게 된 배경과 그 후폭풍을 가감 없이 털어놨다. 당시 그는 결혼정보회사를 방문해 자산을 솔직하게 밝히고 싶었다며 연 수익 약 5억원을 비롯해 전세금 20억원과 현금 2~3억원, 주식 5억원, 비상장 회사 투자금 15억원 등 총 47억원에 달하는 구체적인 자산 내역을 인증해 화제를 모았다.

그러나 방송 이후 돌아온 것은 달콤한 찬사가 아니었다. MC 이영자가 돈을 빌려달라는 사람이 없었냐고 묻자, 이정진은 SNS 다이렉트 메시지를 통해 쏟아지는 금전 요구 피해를 고백했다. 딸이 아프다거나 아들에게 급한 일이 생겼다는 등 절박함을 가장한 무차별적인 사연이 끊이지 않으며 사생활이 심각하게 침해받고 있다는 설명이다. 자신의 노력으로 일궈낸 성과가 뜻하지 않은 부작용으로 돌아온 것이다.

화려한 스포트라이트 이면에 드리워진 무분별한 간섭과 사생활 침해의 무게. 게티이미지를 활용한 그래픽 사진

자산 공개를 둘러싼 잡음 속에서도 이정진의 실제 자산 증식 비결은 철저한 경제적 논리에 기반하고 있었다. 그는 최근 자산이 더욱 불어난 결정적 원인으로 ‘비상장 주식 분산 투자’를 지목했다. 방송 당시 언급했던 투자처 외에도 다수의 비상장 기업에 분산 투자를 진행해 왔으며, 그중 상당수 기업이 최근 성공적으로 기업공개(IPO) 절차를 밟았다는 설명이다. 수익률을 묻는 질문에 그는 “아주 잘 됐다”며 만족스러운 결과를 암시했다.

경제 전문가들은 이정진의 사례를 두고 리스크와 기회가 공존하는 전형적인 하이 리스크 하이 리턴 투자 모델이라고 분석한다. 비상장 주식 투자는 태생적으로 정보의 비대칭성이 심하고 환금성이 떨어져 일반 투자자들에게는 진입 장벽이 높다. 그러나 기업의 성장 잠재력을 정확히 포착하고 철저한 분산 투자를 실행할 경우, 상장 시점에 막대한 자본 차익을 거둘 수 있는 대표적인 자산 증식 수단이기도 하다. 이정진이 거둔 성과는 단순한 요행이 아니라 철저한 사전 분석과 포트폴리오 다변화가 만들어낸 결과물인 셈이다.

철저한 분석과 분산 투자를 통해 이뤄낸 자산 증식의 메커니즘. 게티이미지뱅크

방송을 통해 자신의 경제적 성취를 솔직하게 드러내고, 그로 인해 파생된 대중의 민낯까지 덤덤하게 받아들인 이정진의 행보는 연예계의 가십을 넘어선 시사점을 남긴다. 쏟아지는 관심 뒤편에서 철저한 투자 원칙으로 자산을 일구고, 타인의 시선과 요구에 휘둘리지 않으며 자신만의 궤도를 지켜나가는 그의 모습은 대중에게 강렬한 인상을 남기고 있다.

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