김도훈, 임영웅과 만남에 “나 성공했어”

배우 김도훈이 SBS 예능 프로그램 ‘산골총각 영웅’에 출연해 특유의 밝은 에너지와 자연스러운 친화력을 선보이며 시청자들에게 강한 인상을 남겼다. 이날 그는 임영웅의 팬인 할머니에게 전화를 걸어 “나 평생 할 효도 다 했다”고 말해 유쾌한 매력을 드러냈다.

배우 김도훈이 SBS 예능 프로그램 ‘산골총각 영웅’에 출연해 특유의 밝은 에너지와 자연스러운 친화력을 선보이며 시청자들에게 강한 인상을 남겼다. 이날 그는 임영웅의 팬인 할머니에게 전화를 걸어 “나 평생 할 효도 다 했다”고 말해 유쾌한 매력을 드러냈다. SBS Entertainment

4일 방송에서는 김도훈이 출연해 산골 생활을 함께하는 모습이 그려졌다. 첫 등장부터 특유의 긍정적인 분위기로 현장에 녹아든 그는 축구라는 공통 관심사를 계기로 임영웅과 빠르게 가까워졌고, 함께 시간을 보내며 점차 편안한 분위기를 형성했다고 전해진다.

산골 생활에 적응하는 과정에서는 막내다운 성실함도 돋보였다. 점심 식사를 직접 준비하기 위해 메뉴와 재료를 미리 챙겨왔지만, 요리에 능숙한 차승원이 중심을 잡으며 계획이 일부 달라지기도 했다. 김도훈은 이에 개의치 않고 불을 피우거나 식사 준비를 돕는 등 필요한 역할을 자처하며 묵묵히 힘을 보탰다.

노래와 퍼포먼스에서도 존재감은 이어졌다. 김도훈은 임영웅과 즉석에서 듀엣 무대를 꾸미며 안정적인 가창력을 선보였고, 안무와 동선은 물론 마지막 포즈까지 자연스럽게 맞춰 팀워크를 보여줬다. 형들의 이야기에 먼저 반응하며 필요한 순간마다 힘을 보태는 모습까지 더해져 프로그램 속 든든한 막내 역할을 톡톡히 해냈다.

배우 김도훈이 SBS 예능 프로그램 ‘산골총각 영웅’에 출연해 특유의 밝은 에너지와 자연스러운 친화력을 선보이며 시청자들에게 강한 인상을 남겼다. 이날 그는 임영웅의 팬인 할머니에게 전화를 걸어 “나 평생 할 효도 다 했다”고 말해 유쾌한 매력을 드러냈다. SBS ‘산골총각 영웅’ 방송캡처

이날 그는 가족을 향한 따뜻한 마음도 전해졌다. 임영웅의 팬인 할머니에게 전화를 걸어 “나 할머니 사인 받았다”고 유쾌한 매력을 드러냈다. 이어 임영웅과 영상통화까지 연결하며 뜻깊은 시간을 만들었다. 김도훈은 “할머니 나 성공했어”, “나 평생 할 효도 다 한 거다”라고 말하며 웃음을 자아냈다.

이번 방송을 통해 김도훈은 밝은 성격과 친화력, 성실한 태도로 사람들과 자연스럽게 어우러지는 매력을 발산했다.

한편 김도훈은 tvN 새 드라마 ‘은퇴요원+관리팀’에서 국정원 베테랑 에이스 요원 고요한 역으로 촬영을 이어가고 있다. 이번 예능에서 호흡을 맞춘 차승원과 드라마에서는 어떤 연기 시너지를 보여줄 것인지 관심을 모으고 있다.

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