입추 앞 수요일 극한더위…서울 38도·수도권 폭염중대경보 확대

절기 입추(立秋)를 이틀 앞둔 5일에도 수도권과 호남을 중심으로 극한더위가 이어지겠다.



4일 오후 4시 경기 안산·김포·평택·파주서북부·용인남부와 인천 북부·강화에 폭염주의보가 추가로 발령됐다.



이 지역들에 내려진 폭염중대경보는 5일 오전 11시 발효될 예정이다.

폭염중대경보가 내려진 4일 전북 전주시 완산구 한옥마을에서 한 시민이 그늘에 앉아 휴식을 취하고 있다.



서울 전역과 경기 고양·안성·파주남부·용인동북부·용인서북부·여주동남부·오산·하남·여주서부, 전북 전주, 전남 장성·곡성북부·곡성남부·순천·광양, 광주동부 등에 내려진 폭염중대경보는 해제되지 않았다.



이에 폭염중대경보가 내려진 기상특보 구역은 27곳으로 늘었다.



수도권과 호남 등 서쪽 폭염이 극심해진 것은 우리나라로 동풍이 불기 때문이다.



동풍이 태백산맥을 넘으며 한층 뜨거워지면서 산맥 서쪽 기온을 올리고 있다.



반면 동해안은 동해에서 부는 동풍을 맞으면서 더위가 식고 있는데, 강원과 경북 북부 동해안은 폭염특보도 해제된 상태다.



이날 전남광주 동구(조선대)는 낮 한때 기온이 39.6도까지 올랐다. 서울 구로구와 전북 전주시 완산구는 최고기온이 39도에 달했다.



강원 강릉은 낮 기온이 가장 높았을 때 30.5도로 30도를 갓 넘긴 수준에 그쳤다.



5일도 서쪽을 중심으로 무더위가 이어지겠으며 전국 기온은 아침 최저 23∼27도, 낮 최고 30∼38도일 전망이다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울·인천 27도와 38도, 대전 25도와 37도, 광주 26도와 37도, 대구 26도와 36도, 울산 25도와 33도, 부산 26도와 33도다.



4일 밤에도 전국적으로 열대야가 나타나겠다.



전국 158개 기상특보 구역에 열대야주의보가 내려진 상황이다.



5일 수도권과 충남, 전북, 전남, 경남 오존 농도가 '나쁨' 수준으로 짙겠다.



인천·경기남서부와 충남서해안, 전북서해안, 전남엔 5일 오후에서 저녁 사이 소나기가 예상되며 강수량은 호남 쪽은 5∼30㎜, 나머지는 5∼20㎜ 정도겠다.



제주 산지와 중산간에는 5일 오후부터 6일 오전까지 5∼10㎜ 비가 내리겠다.

<연합>

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